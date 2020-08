Matthias Henke

Zehdenick/Badingen Wie sieht die Zukunft in einem Dorf aus? Und wie wollen Jugendliche zukünftig im ländlichen Raum leben? Diesen und anderen Fragen geht das Projekt "Die Stadtentdecker" seit 2013 in vielen Städten und Gemeinden Brandenburgs nach. Nun konnte die DKB-Stiftung für gesellschaftliches Engagement die Brandenburgische Architektenkammer als Kooperationspartnerin gewinnen, um gemeinsam mit dem Projekt "Chancenland" Jugendliche in Zehdenick zu motivieren, sich ihre eigenen Gedanken zu diesen Fragen zu machen.

Ganz konkret steht das Feste Haus Badingen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit einer Projektwoche, die bereits am kommenden Montag startet. Los geht es mit einem Spaziergang durch die beiden Ortschaften Osterne und Badingen, die historisch in enger Verbindung stehen. "Den Tipp, das Feste Haus zum Mittelpunkt der Projektwoche zu machen, kam von Uta Kupsch von der Stadtverwaltung. Mit ihr bin ich auf Spurensuche gegangen, was sich eignen würde. Das Feste Haus war bereits Thema einiger Diskussionen, auch was eine eventuelle Nutzung angeht. Ein anderer Blick darauf, den die Jugendlichen haben, wäre sehr spannend", so Ulrike Eichentopf, Projektkoordinatorin bei der DKB-Stiftung, am Donnerstag bei einem Pressegespräch.

Kleinod im Mittelpunkt

"Ich finde es wichtig, eines unserer Kleinode in den Mittelpunkt zu rücken", unterstrich auch Zehdenicks Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos). Daher habe er gerne die Schirmherrschaft für das Projekt übernommen. "Es ist auch eine gute Möglichkeit, die Verbindung der Bevölkerung mit ihrer eigenen Geschichte zu stärken." Die Stärkung der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen sei ein weiterer Aspekt. Was das angeht, habe sich die Stadt bereits auf den Weg gemacht. Ein ähnliches Projekt gab es kürzlich, das hatte die Skaterbahn im Blick. Und demnächst werde voraussichtlich auch eine Beteiligungssatzung vom Stadtparlament verabschiedet, die die Beteiligung des Nachwuchses an kommunalen Themen sicherstellen soll.

"Es ist nicht unser erstes Projekt gemeinsam mit der DKB", betonte Exin-Schulleiter Karl-Heinz Jünger. "Es knüpft an ,Hidden Places’ vom vergangenen Jahr gewissermaßen an." Auch seinerzeit sollten die jungen Leute in Sachen Wahrnehmung beziehungsweise Auseinandersetzung mit ihrer Umgebung geschult werden.

Ab nächster Woche wird es nun eine neunte Klasse sein, die auf Entdeckungsreise geht. Zunächst erkunden die Jungen und Mädchen gemeinsam mit der Grüneberger Architektin Carmen Morin Osterne und Badingen, insbesondere das Feste Haus und die historischen Gebäude in seiner Umgebung.

Sie werden Vorschläge zur Neugestaltung erarbeiten und sich mit der Architektur des Gebäudes auseinandersetzen. Ideen und Vorschläge präsentieren sie am Ende der Arbeitsphase öffentlich der Stadt und ihren Verantwortlichen.

Die sich im Oktober anschließende Projektwoche "Chancenland" der DKB-Stiftung hat schließlich zum Ziel, dass die jungen Leute kommunale Akteure und Strukturen kennenlernen.

Mixed-Media-Ausstellung

Abschließend stellen die Beteiligten ihre Ergebnisse in einer zweiten öffentlichen Präsentation, der Mixed-Media-Ausstellung "Landtastisch" im Festen Haus vor.

Sabine Thürigen und Mascha Kleinschmidt-Bräutigam von der Architektenkammer sind auf die Ergebnisse ebenfalls gespannt. "Auch wenn es nicht zwangsläufig konkret umgesetzt wird, lernen wir Architekten auch von den Jugendlichen. Es sind oft unerwartete Ideen, die sich aus ihrer Perspektive ergeben", lautet die Erfahrung von Mascha Kleinschmidt-Bräutigam.