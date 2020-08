Janine Richter

Müncheberg/Frankfurt (Oder) (MOZ) Im Zuge der Bauarbeiten für den neuen Radweg von Lichtenow bis zum Abzweig der Landesstraße L385 Richtung Kienbaum (Märkisch-Oderland) ist auch die Errichtung einer Ortseingangsinsel in Lichtenow geplant.

Für den Bau wird die Bundesstraße 1 Richtung Müncheberg und Frankfurt (Oder) vom 7. September bis zum 11. September 2020 voll gesperrt. Eine halbseitige Sperrung ist wegen der begrenzten Platzverhältnisse nicht möglich, heißt es vom Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg.

Umleitung Richtung Frankfurt (Oder) und Polen

Für den Durchgangsverkehr werden Umleitungen eingerichtet:

Der Verkehr in Fahrtrichtung Müncheberg / Frankfurt (Oder) wird vom Knotenpunkt der B1 mit der Ortsumgehungsstraße Herzfelde über die Landesstraße L 23 zu den Landesstraßen L 38 und L 35 über Fürstenwalde geführt. Von dort geht die Umleitung weiter über die L 36 zur B 5 in Heinersdorf. Der Verkehr in Fahrtrichtung Müncheberg und Polen wird dann weiter über die B5 zur B1 geführt.

Umleitungen Richtung Berlin

In Richtung Berlin wird der Verkehr auf der der B1 ab Müncheberg über die B168 nach Fürstenwalde und von dort weiter über die L35, L38 und L23 zur B1 / Ortsumgehung Herzfelde umgeleitet. Für den Verkehr der B5 in Fahrtrichtung Berlin wird bereits ab Heinersdorf eine Umleitung über die L 36 nach Fürstenwalde eingerichtet.

Füßgänger und Radverkehr

Fußgänger und Radfahrer haben die Möglichkeit über eine provisorische Umfahrung an der Baustelle vorbei zu kommen.

Die Vollsperrung und Umleitungsstrecken wird eine Woche vor der Vollsperrung durch eine entsprechende Beschilderungangekündigt.