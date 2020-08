Am Samstag um 13.30 Uhr wird das Spiel in Rathenow angepfiffen. © Foto: Roesenberger

Detlef Nießner

Rathenow Nach fünf Wochen Vorbereitung mit zehn Testspielen beginnt für den FSV Optik an diesem Samstag, 15. August, die bislang umfangreichste Saison der Vereinsgeschichte. In einer 20-er Staffel mit 38 Spieltagen traten die Rathenower noch nie an.

Trainer Ingo Kahlisch äußerte am Mittwoch: "Wir freuen uns, dass es endlich losgeht. Wir wissen, dass es eine hammerharte Saison wird, aber wir werden alles reinhauen!" Kahlischs Regionalliga-Kader umfasst 21 Spieler, von denen aktuell 17 zur Verfügung stehen. Durchaus möglich, dass beim Saisonstart 16 tatsächlich zum Einsatz kommen. Denn ab sofort können fünf statt wie bisher drei Auswechslungen vorgenommen werden.

Der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) hat das ins nun geltende Regelwerk für den Spielbetrieb geschrieben. Hintergrund ist einerseits die kürzere Erholungs- und Vorbereitungszeit, mit der die Mannschaften in die neue Spielzeit starten. Auf der anderen Seite sollen die Aktiven angesichts des dicht gedrängten Terminkalenders physisch entlastet werden.

Für die fünf Wechsel können weiterhin aber nur drei Spielunterbrechungen genutzt werden. Davon ausgenommen sind Auswechslungen, die in der Halbzeitpause getätigt werden. Weitere ganz wesentliche Regeln für den Fußball in Corona-Zeiten lauten: Spucken, Rudelbildung und Abklatschen verboten! Alle am vorigen Montag veröffentlichten Beschlüsse sind auf www.nofv-online.de nachzulesen.

Indessen erläutert der Rathenower Regionalligist auf seiner Website das am Vogelgesang geltende Hygienekonzept für die Zuschauer. Wer ins Stadion will, muss Mund-Nasen-Schutz mitbringen, der im Eingangsbereich sowie überall dort zu tragen ist, wo sich noch Warteschlangen bilden können, so etwa am Bier- und am Grillstand. Auf der Tribüne bleibt jeder zweite Sitzplatz frei, in den Stehplatzbereichen müssen die Besucher Abstände von 1,5 Metern zueinander einhalten.

"Wir appellieren an jeden Einzelnen, diese Regelungen einzuhalten, um so für die eigene Gesundheit und für den Verein alles zu geben!", heißt es wörtlich auf www.fsv-optik.de.

Auf der Vereinsseite im Internet wird freilich auch der Kader vorgestellt. 21 Porträtfotos zeigen die Spieler, ihre Positionen, ihr Alter und die Zahl der bisherigen Pflichtspiele für den FSV Optik Rathenow. Das Durchschnittsalter beträgt aktuell 23,95 Jahre. Einer der Routiniers ist der 30-jährige Kapitän Jerome Leroy, der es auf insgesamt 371 Einsätze bringt. Er gehört zu denjenigen, die zum Saisonstart definitiv nicht auflaufen werden. Leroy laboriert an einem Mittelfußbruch, den er Ende Juli in einem Testspiel erlitten hat.

Mit dem ZFC Meuselwitz aus Thüringen gastiert ein etablierter Verein der Regionalliga Nordost in Rathenow - mal bis kurz vor Schluss im Abstiegskampf, aber seit einigen Jahren im gesicherten Mittelfeld. FSV-Trainer Ingo Kahlisch spricht beim Gegner voll Hochachtung von einem der am besten geführten Vereine der gesamten Liga.

Nach vielen Jahren an der Seitenlinie des ZFC nahm Coach Heiko Weber nach dem Saisonabbruch seinen Hut. Neuer Trainer der Meuselwitzer ist Koray Gökkurt. Er sieht sein Team taktisch, physisch und mental gewappnet. "Wir werden uns Rathenow mit allem, was wir haben, stellen."