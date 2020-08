© Foto: via www.imago-images.de

BRAWO

Brandenburg an der Havel (MOZ) Wochenlang war Brandenburg Corona-frei, doch nun meldet das Gesundheitsamt eine neue Covid-19-Infektion.

Dabei handelt es sich um einen 21- jährigen männlichen Bürger der Stadt, welcher sich die letzte Woche im Ausland, jedoch nicht in einem vom RKI ausgeschriebenen Risikogebiet, aufgehalten. Zuvor war er zwei Wochen in verschiedenen Städten im Bundesgebiet unterwegs.

Der Brandenburger hatte sich als Reiserückkehrer selbst gemeldet und per App zuvor eine Positivmeldung als Ergebnis eines Abstrichs von einer Teststelle außerhalb der Stadt Brandenburg bekommen.

Die Kontaktpersonen sind ermittelt und an die zuständigen Gesundheitsämter weitergeleitet.

"Eine Kontaktperson wohnt in der Stadt Brandenburg an der Havel und ist jetzt ebenfalls in Quarantäne", erklärt die stellvertretende Amtsärztin Dr. Bianca Barm.

Alles über das Coronavirus und seine Folgen für Brandenburg und Berlin in unserem Corona-Blog.