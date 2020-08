Siegmar Trenkler

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) In Ostprignitz-Ruppin ist die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen im ersten Halbjahr enorm angestiegen. Laut dem statistischen Landesamt Berlin-Brandenburg wurde im Landkreis im Vergleich zum selben Zeitraum im Jahr zuvor ein Anstieg von 65,9 Prozent verzeichnet. Das ist absoluter Spitzenwert. Der Kreis steht damit auch im direkten Gegensatz zum landesweiten Trend, der stark rückläufig ist.

Im gesamten Land Brandenburg waren es Anfang Januar 25,3 Prozent weniger Baugenehmigungen, zum Ende des Monats immerhin noch 6,7 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Besonders auffällig ist laut Statistikamt der Rückgang bei Wohnungen in Mehrfamilienhäusern: Hier betrug der Rückgang 32,3 Prozent. Bei Ein- und Zweifamilienhäusern hingegen waren es nur 5,5 Prozent weniger. Der gravierendste Rückgang aber wurde bei Genehmigungen für Wohnungen in bestehenden Immobilien verzeichnet, die beispielsweise durch eine Nutzungsänderung oder den Dachgeschossausbau entstehen. Landesweit ging die deren Zahl um 43,6 Prozent auf 356 Wohnungen zurück.In Ostprignitz-Ruppin bezogen sich die Baugenehmigungen weniger auf den Ausbau von Gebäuden, vielmehr ging es vor allem um den Neubau. Alles in allem wurden für Wohnungen im Landkreis 272 Baugenehmigungen im ersten Halbjahr erteilt. In den ersten sechs Monaten das Jahren 2019 waren es nur 164 gewesen.