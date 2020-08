Anita Schneider

Brück In der Mitte des Kirchplatzes stand ein riesengroßer Pavillon, dekoriert mit Lichterketten und Wimpeln. Unter dem Pavillon Sofas und Liegestühle, die zum gemeinsamen rumhängen einladen. Überall waren Zelte aufgebaut und Jugendliche zu sehen. Etwa 60 junge Menschen zelteten sechs Tage in Brück, organisiert vom CVJM Region Bad Belzig, der evangelischen Jugend Region Bad Belzig und der Kirchengemeinde Brück.

Alles ließ an ein Zeltlager denken, nur die imposante Kirche in der Mitte machte das Bild doch ungewöhnlich. Man hatte fast den Eindruck, dass Gott selbst, sein Zelt in Brück, mitten unter den Jugendlichen, aufgeschlagen hätte.Unter dem Thema "Connection lost" wurden Beziehungen reflektiert und darüber nachgedacht, was Störfaktoren darin sein können.Drei Tage Innerhalb der Jugendwoche, war die gemeinnützige Organisation "Heartbeat" aus Frankfurt am Main, welche das Anliegen hat durch Musik und Kunst junge Menschen in ihrer Persönlichkeit zu stärken, eingeladen. Die Mannschaft kam, bestehend aus fünf Personen, mit einem Kreativbus und boten Workshops in Tanz, HipHop-Gesang & Songwriting, Graffiti und Videotechnik an. Abends gab es dann verschiedene Shows. "Es ist faszinierend zu sehen, wie Jugendliche, die oft nicht leicht sind zu motivieren, plötzlich Feuer fangen, vor Kreativität sprühen und innerhalb von drei Tagen eine Show, mit selbstgemachten Lied, Tanz und Bühnenbild zusammenstellen", schwärmt Anita Schneider, Mitarbeiterin im CVJM Region Bad Belzig."Gut tat, nach den Ausgangsbeschränkungen der Coronazeit, wieder so viel Zeit mit den Jugendlichen verbringen zu können. Auch die Jugendlichen haben es sichtbar genossen. Es konnten neue Beziehungen geknüpft und alte Beziehungen vertieft werden",resümiert Waldemar Sperling, Mitarbeiter beim CVJM Region Bad Belzig Jetzt sind wieder die Normalität und der Schulalltag in Brück eingekehrt, wie überall in Brandenburg. Der Kirchplatz ist wie leergefegt. Was bleibt ist die Erinnerung und die Vorfreude auf das nächste Jahr um dieselbe Zeit, Jugendwoche in Brück.

Seit über 10 Jahren veranstaltet die Kirchengemeinde Brück in und um die Lambertuskirche Brück eine Kinder- und Jugendwoche. Die Veranstaltung hat in den letzten Jahren durch die Unterstützung der evangelischen Jugend und des CVJM Region Bad Belzig e.V. ihre Reichweite auf die gesamte Region ausgebreitet. In diesem Jahr fand nun zum ersten Mal im Rahmen der Jugendwoche das von den jugendlichen Teilnehmern mitorganisierte Jugendevent "Summer in the City – Brück" statt.