Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Die Serie von Diebstählen an den Autobahn-Baustellen in Oberhavel und Ostprignitz-Ruppin reißt nicht ab.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurden drei weitere Rüttelplatten gestohlen. Eine verschwand bereits in der Nacht zu Donnerstag von einer Baustelle an der A10 in Höhe der Abfahrt Oberkrämer, zwei weitere in der Nacht zu Freitag an der A 24 bei Kremmen und bei Fehrbellin.

Seit einigen Wochen häufen sich die Meldungen von aufgebrochenen Baucontainern und gestohlenen Baumaschinen an den Autobahnen der Region. "Die Häufung ist schon auffällig", sagte Polizeisprecher Lars Protz am Freitag. "Wir betrachten die Fälle im Zusammenhang und schauen bei den Ermittlungen auch über den Tellerrand unseres Direktionsbereiches hinaus." Eine heiße Spur zu den Dieben gibt es bislang aber nicht.