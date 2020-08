Eva Loth

Raben Sind alte Milchtüten noch zu etwas zu gebrauchen? Meist wandern sie in den gelben Sack. Aber es geht auch anders, wie in Raben auszuprobieren war. Das Naturparkzentrumlud zum Upcycling.

Aus alten Milchtüten wurden die verschiedensten Dinge gebastelt. Die Tüten sammelten die Angestellten im Vorfeld. Auch Barbara Ral, Klimaschutzbeauftragte des Landkreises, versorgte das Naturparkzentrum mit Milchtüten. Außerdem steuerte sie eine tolle Idee bei, wie man aus den Tüten einfach und schnell Geldbörsen herstellen kann. Das probierte auch Oskar aus Raben. Er war mit seiner Oma gekommen. "Wir haben es gelesen und Oskar war sofort begeistert", sagte diese. Der achtjährige Schüler bastelt auch zu Hause viel und gern. "Ich hab mir ein komplettes Luxushaus gebaut", erzählt er stolz. Die Geldbörse hatte er schon fertig. Jetzt war Oskar dabei, aus einer Milchtüte eine Vogelfutterstation zu bauen. Dazu wird die Milchtüte erst farbig angemalt und dann entsprechende Öffnungen für die Vögel herausgeschnitten. Derweil versuchte sich Yvonne Lange, Angestellte im Naturparkzentrum, an einer Laterne. Später wollten allegemeinsam ein Boot bauen.

Auch fernab eines Workshops ist das Naturparkzentrum immer einen Besuch wert. Auf der Wiese blühen die verschiedensten Pflanzen, die gerade jetzt im Sommer eine Vielzahl an Insekten anziehen. So flattern Schmetterlinge durch den Garten und im Oregano tummeln sich die Hummeln und Bienen. Inzwischen sind auch die Tomaten reif. Von den für den Tomatentag gezogenen Pflanzen werden immer einige selbst gepflanzt.

Das interessierte besonders Familie Steinke. Papa David kam mit seinen beiden Töchtern aus Köln, um seine Eltern in Groß Kreutz zu besuchen. Seine Mutter animierte zu einem Ausflug in den Fläming, denn sie ging in den fünfziger Jahren im Wiesenburger Schloss zur Schule. So kam es auch zu einem Abstecher nach Raben. Die Familie bestaunte die vielen verschiedenen Tomatenformen, von denen auch die Töchter begeistert waren. Und nach dem Mittagessen wollte die Mädchen sich auch noch beim Basteln versuchen.