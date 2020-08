BRAWO

Brandenburg an der Havel Wegen einer Kranaufstellung wird die Brielower Aue in Höhe Haus-Nr. 28 am Montag, 17. August, zwischen 16 bis ca. 18 Uhr voll gesperrt.

Während der Vollsperrung wird auch der Bus der Linie C nicht über die Brielower Aue verkehren. Letzte Durchfahrt für den Linienbus ist die Abfahrt 16.03 Uhr aus Hohenstücken Nord. Es wird um Beachtung gebeten.