Tilman Trebs

Oberkrämer (MOZ) Auf einer Rechnung von rund 300 Euro ist ein Taxifahrer, der einen Fahrgast von Berlin nach Schwerin bringen sollte, am Donnerstag sitzen geblieben. Die Fahrt endete vorzeitig an der Autobahn zwischen der Abfahrt Oberkrämer und dem Autobahndreieck Havelland.

Nach Angaben der Polizei hatte der Taxifahrer seinen Passagier gegen 16 Uhr am Berliner Hauptbahnhof aufgenommen. Der Mann habe erklärt, dass ein Bekannter die Rechnung am Ziel in Schwerin begleichen werde. Während der Fahrt stellte sich nach Auskunft von Polizeisprecher Lars Protz aber heraus, dass der Bekannte in Schwerin die Fahrt wohl doch nicht bezahlen werde. Der Taxifahrer hielt daraufhin auf einem Parkplatz, der sich noch im Bau befindet, an der A10 bei Oberkrämer an. Der Fahrgast ging dann zu Fuß weiter, ohne einen Cent zu hinterlassen. Der Taxifahrer stellte Strafanzeigen wegen Betruges. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die den unbekannten Mann an der Autobahn eventuell gesehen haben, um Hinweise unter 03301 8510.