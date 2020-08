Brian Kehnscherper

Lindow (MOZ) Die nächste Eskalationsstufe im Streit zwischen den beiden Lindower Segelvereinen Regattasegler (LRS) und Segelclub (SCL) ist erreicht. Nachdem der SCL dem LRS den Zugang zum Schwimmsteg und zum Wasser verwehrt hat, haben die Stadtverordneten am Donnerstagabend beschlossen, den Geschäftsbesorgungsvertrag für den Steg mit dem SCL zu kündigen. Ruhe dürfte damit nicht einkehren: Selbst wenn der Segelclub den Steg nicht mehr nutzen darf: Er hat die Wasserfläche und den Uferstreifen vom Land gepachtet.

Der Stadtverordnete Gert Wegner (Grüne) der selbst einige Zeit lang Vorsitzender des SCL war, sagte, er fürchte, der Beschluss könne in einen Gerichtsprozess münden. Zudem warnte er davor, dass der Segelclub sich einen neuen Steg kaufen würde, wenn ihm der jetzige genommen wird. Da der Club Pächter der Wasserfläche und des Uferstreifens ist, müsste die Stadt im Zweifel den alten Steg entfernen, was mindestens 10 000 Euro koste, so Wegner. Zudem herrscht Uneinigkeit über die Besitzverhältnisse. Die Stadt Lindow hatte einst Fördermittel in Höhe von 70 000 D-Mark für den Bau des Stegs besorgt. Für den Eigenanteil des Segelclubs nahm die Stadt einen Kredit in Höhe von 30 000 Mark auf, der vom Verein abbezahlt wurde.

Im Verlauf der Sitzung wurde abermals deutlich, wie tief die Gräben zwischen beiden Vereinen sind. Der Konflikt hat sich verschärft, seit zum Jahreswechsel ein neuer Pachtvertrag zwischen der Stadt und den Vereinen geschlossen wurde. Zuvor war der SCL Hauptmieter des Geländes am Gudelacksee. Der LRS war Untermieter. Der neuen Vertrag sieht vor, dass die Regattasegler nun gleichberechtigte Mieter sind. Ihnen wurde zudem die große Halle zugesprochen, die zuvor vom SCL genutzt wurde. Laut Wegner hat dieser Beschluss dazu beigetragen, dass der Konflikt zwischen den beiden Vereinen erneut eskaliert ist. "Die Teilung des Grundstücks hat mehr Krieg geschaffen", so Wegner.