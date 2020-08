Tilman Trebs

Teschendorf (MOZ) Autofahrer auf der B96 in Oberhavel müssen sich ab 3. September auf lange Umwege einstellen. Die Bundesstraße wird zwischen Teschendorf und Löwenberg für rund sieben Wochen voll gesperrt.

In Teschendorf selbst sollen neben einer neuen Fahrbahndecke an verschiedenen Stellen vier Verkehrsinseln sowie eine Fußgängerampel in Höhe der Bäckerei gebaut, auf der weiteren Strecke nach Löwenberg der Straßenbelag erneuert werden.

Für Autofahrer wird bis zum 23. Oktober eine weiträumige Umleitung über die B 167 und die L 213 eingerichtet. An der Hamburger Kreuzung bei Neuholland sowie an der Ecke Liebenwalder/Oranienburger Chaussee in Nassenheide sollen für die Umleitungszeit Ampeln den Verkehr regeln. Auf der Strecke wird es an einigen Stellen Fußgängerampeln geben.

Die Termine nannte Hans-Jürgen Otte vom Landesbetrieb Straßenwesen am Freitag nach der Bauanlaufberatung in Teschendorf. Ursprünglich sollten die Arbeiten bereits Anfang August beginnen und bis Ende Oktober dauern. Nun beginnen sie einen Monat später und enden eine Woche früher, als geplant. Der Landesbetrieb kommt damit einer Forderung von Gewerbetreibenden an der B 96 nach. Sie hatten bei einer Versammlung Ende Mai in Löwenberg die lange Bauzeit beklagt und kritisiert, dass der Landesbetrieb die vier Bauabschnitte nacheinander in Angriff nehme, und um Prüfung gebeten, ob Arbeiten nicht auch parallel möglich seien. Otte, der sich auf der Versammlung noch skeptisch zeigte, konnte nun verkünden, dass sich der Wunsch erfüllen lasse. Ursprünglich sollte erst die Ortsdurchfahrt in Teschendorf und dann die übrige Strecke nach Löwenberg in Angriff genommen werden. Nun werden die Baufahrzeuge an verschiedenen Stellen gleichzeitig anrücke. Die genauen Terminketten sollen in der kommenden Woche noch bekannt gegeben werden.

Aus Richtung Oranienburg kann Teschendorf sogar weiterhin bis zur Kurve am Kriegerdenkmal befahren werden. Die Bauarbeiten an den Verkehrsinseln im Ortskern werden bei halbseitiger Sperrung erledigt, der Verkehr von Ampeln geregelt. Ursprünglich war eine Vollsperrung geplant.Auch damit kommt der Landesbetrieb Wünschen der Anrainer nach. Zwischen Kriegerdenkmal und Griebener Weg könne allerdings nur unter Vollsperrung gearbeitet werden, sagte Otto. Der überörtliche Verkehr komme deshalb von Anfang an nicht durch den Ort.

Otte erklärte zudem, dass die Arbeiten so ausgeschrieben wurden, dass es morgens und abends Passierzeiten für den innerörtlichen Lieferverkehr gebe.