MOZ

Neuruppin (MOZ) Die Polizei musste am Donnerstag ins Neuruppiner Reiz eilen, weil sich dort eine 61-Jährige nach einem Diebstahl nicht ausweisen wollte. Die Frau war gegen Mittag dabei ertappt worden, wie sie Lebensmittel im Wert von etwa 44 Euro eingesteckt und nicht bezahlt hatte. Die Frau wollte an der Kasse nämlich einfach weitergehen. Mitarbeiter des Einkaufsmarktes haben die Frau an der Flucht gehindert.

Die Polizeibeamten nahmen eine Strafanzeige auf.