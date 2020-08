Hannes Hobitz

Bad Belzig Der Energiedienstleister E.DIS macht die Stadt Bad Belzig durch Investition in eine Ladesäule e-mobil: Ab sofort gibt es eine erste öffentliche E-Ladesäule in Bad Belzig.

Der E.DIS-Kommunalbetreuer für die Region, Sandy Schramm, nahm die neue Stromtankstelle feierlich in Betrieb. An der öffentlichen Ladesäule auf dem Parkplatz vor dem E.DIS-Standort in der Lübnitzer Straße 6a können zwei E-Fahrzeuge zur gleichen Zeit einen Stopp einlegen und Energie tanken."Elektro-Mobilisten sind in Bad Belzig herzlich willkommen! Der Ausbau der E-Mobilität ist ein wichtiger Teil der Energiezukunft. Während der Fokus dabei zumeist auf die Entwicklung der Fahrzeugtechnologie gerichtet ist, darf eine moderne Ladeinfrastruktur als Basis der EMobilität nicht vergessen werden", erklärt Sandy Schramm. E-Mobilität brauche technologische Vielfalt, von Ladetechnologien bis hin zu Fahrzeugen. Sie brauche aber auch Vertrauen und gesellschaftliche Akzeptanz. "Mit unserer Ladesäule bringen wir die EMobilität stärker in den Blick der Menschen vor Ort und bringen die Elektromobilität im Fläming voran", so der EDIS-Kommunalbetreuer.

Die Ladesäule in der Lübnitzer Straße verfügt über zwei Ladepunkte mit einer Leistung von jeweils 22 Kilowatt. Ladedauer und -leistung hängen vom Fahrzeugtyp ab und werden unter anderem durch dessen Batteriemanagement bestimmt. Der für den Ladevorgang erforderliche Strom wird aus erneuerbaren Energien bezogen. Der Ladepunkt ist jederzeit öffentlich zugänglich und kann von jedem genutzt werdenDie neu eröffnete Ladesäule in Bad Belzig wird in das deutschlandweite E.ON Drive Netzwerk integriert, das Fahrern von Elektromobilen den Zugang zu über 4.000 Ladepunkten in Deutschland ermöglicht. Außerdem ist auch das Laden mittels Ladekarte und dem sogenannten Ad-hoc-Laden und Bezahlen mit Kreditkarte möglich.Mehr Informationen gibt es unter www.eon-drive.de.