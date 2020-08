MOZ

Prenzlau (MOZ) Ein Supermarkt-Detektiv hat in Prenzlau am Donnerstagnachmittag ein Diebespärchen auf frischer Tat ertappt und sie bis zum eintreffen der Polizei festgehalten. Der Mann und die Frau waren gerade dabei, in einem Verbrauchermarkt im Georg-Dreke-Ring teure alkoholische Getränke zu stehlen.

Auf Anweisung ihrer Begleitung hatte die 19-Jährige zuvor die Etiketten der Getränke entfernt und die Flaschen in ihrer Tasche verstaut. Dann trennte sich das Pärchen und bezahlte an der Kasse geringwertige Ware. Der Detektiv hatte aber bereits ein Auge auf die beiden geworfen und konnte sich trotz Gegenwehr durchsetzen.

Als die Polizei eintraf, stellte sich heraus, dass die Getränke nicht die einzige Beute der beiden Tatverdächtigen war. In ihrem Auto befanden sich nämlich noch neue Adidas-Sneaker, ein Trennschleifer, eine Bohrmaschine und weiteres Werkzeug. Alle Gegenstände hatten noch die Sicherheitsetiketten aufgeklebt. Die Polizei stellte die offenbar gestohlenen Gegenstände sicher und nahm die Frau und den 24-jährigen Mann vorläufig fest.