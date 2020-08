René Wernitz

Großwudicke (MOZ) Eine 30-Jährige befuhr am Donnerstag gegen 11.15 Uhr mit ihrem Motorrad die L97 in Richtung Großwudicke. In einer Linkskurve verlor sie aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam auf den Grünstreifen und stürzte. Ein hinter ihr fahrender 31-jähriger Motorradfahrer stürzte ebenfalls, als er versuchte, der Frau auszuweichen. Einen Zusammenstoß gab es aber nicht.

Die schwer verletzte Frau wurde von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Der leicht verletzte Mann wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 8.000 Euro.