Neuruppin (MOZ) Bei dem Brand am Donnerstagnachmittag im Neuruppiner Sportcenter ist ein Schaden in Höhe von rund 10 000 Euro entstanden. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Mitarbeitern des Sportcenters war erst ein Flackern der Beleuchtung aufgefallen und dann Rauch, der aus einem Stromkasten kam.

Er selbst versuchte noch das Feuer zu löschen, was dann aber die Feuerwehr übernehmen musste. Wie berichtet waren die Züge Neuruppin und Bechlin zum Löschen angerückt. Das Gebäude wurde evakuiert. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt.