Christian Heinig

Werneuchen (MOZ) Für den Löhmer Haussee in Werneuchen gibt es wie bereits in den vergangenen Jahren eine Blaualgenwarnung. Sie geht zurück auf die Analyse eine Wasserprobe durch den Landkreis Barnim, teilte die Stadtverwaltung mit.

Das Ordnungsamt will noch im Laufe des Freitags Warnschilder mit dem Hinweis auf Blaualgen am See aufstellen.

Der Haussee liegt im Regionalpark Barnimer Feldmark, zwischen Löhme und Seefeld. Er ist vor allem bei Badegästen sehr beliebt.