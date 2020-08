Stefan Klug

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mushroomton ist eine ganz normale Kleinstadt. Auf den ersten Blick. Auf den zweiten fällt auf, dass die Einwohner anders sind. Denn hier leben ausschließlich Fabelwesen.

Zu denen gehört auch das Elfen-Brüderpaar Ian und Barley. Ersterer der jüngere, hat noch nicht ganz den Glauben an Magie und Zauberei verloren, die es im Alltag eigentlich nicht mehr gibt. Moderne und angenehme Dinge haben sie überflüssig gemacht. Das ist das Leben, in dem sich Barley wohl fühlt. Zu seinem 16. Geburtstag erhält Ian eine Audiokassette, eine Schriftrolle und einen Zauberstab. Diese drei Dinge erinnern ihn an seinen Vater, der vor seiner Geburt verstorben ist. Und mit diesen Utensilien soll es möglich sein, ihn für eine begrenzte Zeit doch einmal persönlich zu treffen. So ganz einfach ist das freilich nicht und nach einem ersten Versuch muss ein größerer Zauber her, damit alles vollendet werden kann.

Ja, auch Fabelwesen kommen nicht ohne Familie aus und haben Sehnsüchte. Und so hilfreich moderne Gadgets auch sein mögen, sie zerstören in Masse benutzt Magie und machen Menschen bequem. Das ist die Message, die uns der neue Film der Pixar-Studios vermitteln will. In gewohnt technisch hochwertiger und sehr sehenswerter Machart, greift die Geschichte auf Grundbestandteile von Familienfilmen zurück. Diese bekommen eine gewisse Portion Harry Potter mit, halten jede Menge knuddeliger und komischer Figuren vor - fertig. Um das Geschehen vollends genießen zu können, sollte man allerdings eine gewisse Affinität zum Fantasy-Genre mitbringen. Dann machen die Typen, die Dan Scanlon hier in Szene gesetzt hat, wirklich Spaß. Das kleinere Publikum wird den wilden Mix aus realer Gegenwart und Fabelwesen ohnehin mögen, schließlich ist das Leben immer ein Abenteuer, wenn man es nur aus dem richtigen Blickwinkel betrachtet.

Genre: Animation; FSK: 6 Jahre; Laufzeit:102 Minuten; Verleih: Disney; Regie: Dan Scanlon; USA 2020