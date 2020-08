Redaktion

Paaren-Glien (BRAWO) Das traditionelle Backofenfest am Stägehaus in Paaren im Glien findet am Sonntag, 16. August ab 12 Uhr statt.

Der Förderverein Freunde des MAFZ Paaren/Glien und das Team vom Stägehaus "Museums-Cafe" laden zum 22. Backofenfest auf den Hof am Stägehaus in Paaren im Glien, Hauptstraße 35, ein. Unter Beachtung der derzeit geltenden Abstandsregeln wird diese Tradition fortgeführt. Alle Besucher werden gebeten, sich in Eigenverantwortung an die bestehenden Abstandsgebote zu halten.

Mit der "Festlichen Bläser-Musik" wird der Sonntag eröffnet, der Posaunenchor aus Erlau in Sachsen gestaltet gemeinsam mit Pfarrerin Birgit Wolter ab 10 Uhr den Bläser-Gottesdienst im Garten des Stägehauses.

Weitere Unterhaltung wird ab 12 Uhr mit frischem Brot aus dem Holzbackofen und Leckerem vom Grill geben. Duftender Kuchen, vom Team des Stägehauses gebacken, wird traditionsgemäß angeboten. Neben frischem Kaffee zum Gebäck werden Bier und kühle Getränke als weitere Durststiller zum Ausschank gereicht.

Die Tombola garantiert jedem Los einen Gewinn und freut sich auf rege Inanspruchnahme für den Verein. Mit dem traditionellen Holzbackofen, alter Landtechnik, einer original Schwarzen Küche sowie der historischen Ausstellung zum Thema "Die Kunst des Buttermachens im Havelland" ist das Stägehaus, auch an anderen Tagen und nicht nur an diesem Sonntag, einen eigenen Besuch wert. Am Havellandradweg gelegen stellt das 600-jährige Dorf ein lohnendes Ausflugsziel.