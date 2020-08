Jens Sell

Strausberg (MOZ) Die Wohnlandschaft in Strausberg kann weiter an Vielfalt gewinnen, besonders an nachhaltig bezahlbarem Wohnraum für junge Familien aus Berlin und der Strausberger Region. Denn solche Leute sind Mitglied im Verein Unsinkbar, dessen Ziel das Engagement für bezahlbaren Wohnraum ist. Der überwiegende Teil der Vereinsgründer wohnt noch in Berlin, mehrere auch in Neuenhagen. Die eine oder andere arbeitet schon in Strausberg.

Perfekt geeignet für ihr Projekt

"Wir, als Gruppe und Mitglieder des Vereins, möchten gerne raus aus der Stadt ziehen. Teilweise wollen wir Familien gründen und auch als generationsübergreifendes Projekt etwas Gemeinschaftliches aufbauen. Dies möchten wir auch in Teilen für die Nachbarschaft und Öffentlichkeit zugänglich machen", erläutert die Sprecherin des Vereins, Janine Korduan. Sie arbeitet in Berlin bei der HeinrichBöll-Stiftung. Die anderen Mitglieder kommen aus den Bereichen soziale Arbeit, Softwareentwicklung, Gesundheitswesen, Umwelttechnik, Handwerk und Kunst.

Derzeit sind es zehn Erwachsene und ein Kind, die den festen Plan haben, nach Strausberg zu ziehen und ihr Projekt umzusetzen. Die ehemalige Kita Zwergenland finden sie dafür perfekt geeignet. Beim Lokaltermin verweist Janine Korduan auf die guten baulichen Voraussetzungen: Das Hauptgebäude vorn mit den Gruppenräumen und deren Balkonen drängt sich regelrecht auf, zu Apartments einer Wohngemeinschaft umgenutzt zu werden. Das dahinter separat stehende Gebäude hingegen empfiehlt sich idealerweise für gemeinschaftliche Nutzungen, und da sprühen die Protagonisten vor Ideen: "In den öffentlichen Räumen wollen wir umweltpädagogische Bildungsangebote für Jung und Alt, Schüler*innen und Rentner*innen umsetzen. Weiterhin soll ein Raum für Bewegungskurse mit dem Schwerpunkt Gesundheitsprävention (Beweglichkeitstraining, Koordinations- und Krafttraining) entstehen. Dieser Raum steht bei Bedarf beispielsweise auch für Workshops zur Verfügung und kann somit als Ergänzung zur bereits bestehenden Nutzung der Turnhalle der Anne-Frank-Oberschule von Vereinen gesehen werden", heißt es im Exposé. Vor allem planen sie aber einen großen Gemeinschaftsgarten im Freigelände, der nicht abgeschottet zur Umgebung sein, sondern der Nachbarschaft zum Mitmachen offen stehen soll. Und schließlich gibt es noch die Idee, eine offene Fahrradwerkstatt einzurichten, in der man gemeinschaftlich Lastenräder montieren will als umweltfreundliche Alternative zum Auto.

Grundstück wird bewertet

Noch im Februar hatte Bürgermeisterin Elke Stadeler in der Einwohnerfragestunde der Stadtverordnetensitzung geantwortet, dass die Stadt und ihre hundertprozentige Tochter Strausberger Wohnungsbaugesellschaft nicht die Absicht hätten, auf dem Grundstück der ehemaligen Kita Zwergenland zu investieren. Die Verwaltung werde das Grundstück bewerten lassen, die Stadtverordneten müssten dann über die Entbehrlichkeit beschließen. Die Mitglieder des Vereins Unsinkbar sehen diesem Verfahren zuversichtlich entgegen, versichert Sprecherin Janine Korduan. Sie wollen auf jeden Fall selbst investieren und haben als Kofinanzier das bundesweit aktive Mithäusersyndikat mit an Bord: "Die haben große Erfahrungen mit der nachhaltigen Schaffung bezahlbaren Wohnraums."