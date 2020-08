Corona-Fall in Hort und Kita „Lindenspatzen“ in Groß Lindow. Familien stehen in der Warteschlange für die Corona-Tests. © Foto: Gerrit Freitag

Corona-Fall in der Kindertagesstätte Hort und Kita "Lindenspatzen " in Groß Lindow. © Foto: Gerrit Freitag

Janet Neiser, Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt/Groß Lindow (MOZ) Die Groß Lindower Kita „Lindenspatzen“ und der dazugehörige Hort sind am Freitagvormittag bis auf Weiteres wegen eines bestätigten Corona-Falls geschlossen worden. Noch am selben Tag wurden vor Ort zahlreiche Kinder getestet. Der Landkreis Oder-Spree gab bekannt, dass alle zehn Beschäftigten der Einrichtung in Trägerschaft der PeWoBe sowie rund 100 Kinder, die dort betreut werden, unverzüglich durch das mobile Testteam abgestrichen werden. Veranlasst wurde dies durch das Gesundheitsamt.

Angestreckt bei Familienfeier Bei der infizierten Person handelt es sich um eine Beschäftigte, die nicht als Erzieherin tätig ist. Sie weilte nach Informationen der MOZ vor einer Woche bei einer Einschulungsfeier, war danach regulär im Dienst. Nachdem der Person positive Testergebnisse dort Beteiligter bekannt wurden, hatte sie sich am Mittwoch einer Untersuchung unterzogen. Das Testergebnis wurde am Freitag bekannt. Da die Beschäftigte am Montag, Dienstag und Mittwoch aber in der Kita gearbeitet hat und somit auch indirekten Kontakt zu Kindern hatte, wurde die Einrichtung zur Reduzierung der Infektionsrisiken komplett geschlossen.

Ergebnisse am Wochenende

Mit den ersten Befunden der laufenden Testung der Kinder und Beschäftigten wird im Laufe des Wochenendes gerechnet. Die zu testenden Personen müssen sich zudem auf Anordnung des Gesundheitsamtes in häusliche Quarantäne begeben.

„Wir wollen damit die Infektionsketten unterbrechen und Risiken für andere minimieren“, so Angelika Zarling, Sozialdezernentin des Landkreises Oder-Spree. In Abhängigkeit von den Befunden werde das Gesundheitsamt zeitnah weitere Entscheidungen treffen. Dazu gibt es eine enge Abstimmung mit dem Frankfurter Träger der Betreuungseinrichtung. Deren Geschäftsführerin Kerstin Germann: „Wir brauchen jetzt Ruhe und umsichtiges Handeln. Wir müssen zunächst die Ergebnisse abwarten und dann angemessen reagieren.“ Sollte sich niemand angesteckt haben, dürften Kita und Hort am Montag wie gewohnt arbeiten, hofft die stellvertretende Kita-Leiterin Heike Löwe.

Angst und Unsicherheit herrscht seit Freitag auch in der Groß Lindower Grundschule, denn die Kinder, die den dortigen Hort besuchen, lernen zuvor in anderer Zusammensetzung in den Schulräumen. Insgesamt werden 210 Kinder aus Groß Lindow und anderen Orten des Amtes unterrichtet. „Wir haben in der Schule die Klassen getrennt“, sagt Schulleiterin Silvane Burkert. Im Hort aber vermischen sich die Kinder, allerdings nicht mit denen der Kita. Die werden direkt in der Kita betreut, die Schüler in der Schule. Aber die Erzieher, früh in der Kita tätig, sind am Nachmittag bei den Hortkindern.

Auswirkungen auf Schulbetrieb noch unklar

„Natürlich haben wir Bedenken. Wir haben mit dem Schulamt, dem Gesundheitsamt und dem Träger gesprochen“, sagt Silvane Burkert. „Wir mussten erst einmal dafür sorgen, dass die Eltern ihre Kinder nach dem Unterrichtsschluss um 11.10 Uhr abholen. Denn der Hort war da schon zu. Betroffen seien gut 50 Kinder aus Groß Lindow gewesen.“ Die aus dem weiteren Amtsbereich besuchen den Hort in Brieskow-Finkenheerd. „Wir müssen jetzt abwarten. Einige Kollegen wollen nächste Woche zur Testung gehen, manche waren schon“, berichtet Silvane Burkert, die am Wochenende mit einem Anruf rechnet, welche Auswirkungen der Corona-Fall auf den Schulbetrieb haben wird.

In Frankfurt wurden seit Mittwochabend acht neue laborbestätigte Corona-Infektionen gemeldet. Der Großteil davon ist auf eine größere Einschulungsfeier mit zwei Familien zurückzuführen. Ob ein Zusammenhang mit dem Groß Lindower Fall besteht, ist nicht bekannt.

