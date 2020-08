Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Eine Mahnwache veranstaltet die Neuruppiner Fridays for Future-Gruppe seit Freitag auf dem Braschplatz. Dort finden den ganzen Abend verschiedene Gesprächsrunden statt, es werden Transparente für kommende Kundgebungen gestaltet, es gibt einen Vortrag zu Verschwörungsmythen und vieles andere mehr. Nach Einbruch der Dunkelheit können vor Ort mit Teleskopen Sternschnuppen beobachtet werden. Das Programm wird am Sonnabend ab 8 Uhr mit Yoga fortgesetzt. Zudem gibt es ab 10 Uhr Diskussionsforen zur Klimapolitik, zum Wasserverbrauch und die nächste Demo, die am 25. September stattfinden soll, wird vorbereitet.

Die Gruppe will mit der Mahnwache möglichst vielen Menschen die Möglichkeit geben, daran teilzunehmen – besonders den Menschen, die zu den üblichen Demonstrationszeiten keine Zeit haben. Außerdem ist das Ziel, für einen langen Zeitraum im Stadtbild präsent zu sein, um Aufmerksamkeit zu erregen und möglichst viele Menschen zu inspirieren. Zudem besteht die Möglichkeit mit den jungen Klimaaktivisten ins Gespräch zu kommen. Die Abschlusskundegebung ist für Sonnabend, 15 Uhr, vorgesehen.