HGA

Velten (MOZ) Die Germendorfer Straße (L172) in Velten muss an den letzten beiden Augustwochenenden erneut wegen der andauernden Bauarbeiten an der Autobahnbrücke voll gesperrt werden.

Nach Angaben der Havellandautobahn GmbH wird die L 172 vom 21. bis 24. August sowie vom 28. bis 31. August nicht befahrbar sein. Am ersten Wochenende wird das Traggerüst abgebaut. In der Woche darauf folgen Arbeiten an der Bauwerkskappe.

Die Sperrungen beginnen freitags jeweils um 22 Uhr und dauern bis montags gegen 5 Uhr. Die Umleitung wird ausgeschildert.