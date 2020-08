Pilz

Fürstenberg (MOZ) Der 15. Mai 2020 markiert in der Wasserstadt möglicherweise einen Epochenwechsel – endgültig hin zum Digitalen. Zumindest legt der an diesem Tag vollzogene Startschuss für Anne Dörnbrack als neue Mitarbeiterin in der Fürstenberger Stadtverwaltung die Mutmaßung nahe.

Die Leiterin für das Stadtmarketing hat jetzt eine digitale Info-Kampagne gestartet – nachdem bereits die neue, noch von ihrer Vorgängerin maßgeblich und wesentlich mitgestaltete Website seit kurzem über eine auch von Anne Dörnbrack veranlasste Rubrik Aktuelles verfügt.

Info-Defizit bemängelt

Wie die Marketing-Chefin auf Nachfrage am Donnerstag informierte, bietet die Stadtverwaltung ab sofort einen Newsletter an, sprich Nachrichten-Brief. Neueste Informationen werden bekannt gegeben über das, was sich in der Stadt und nicht zuletzt unter Federführung der Mitarbeiter der Stadtverwaltung bei unterschiedlichen Projekten tut. Und zwar dem, der den Newsletter abonniert hat. Tun kann das jeder, quasi weltweit. Nicht allein etwa die Mandatsträger der Wasserstadt.

Stadtverordnete wie Raimund Aymanns (Pro Fürstenberg) hatten bereits seit Längerem darauf gedrungen – zuletzt während der Sitzung der Stadtverordneten am 29. April in der Feuerwache – regelmäßig und differenziert über Neuigkeiten informiert zu werden. Mitteilungen des Bürgermeisters Robert Philipp (parteilos) zu unterschiedlichen Themen würden bei weitem nicht ausreichen, bemängelte Aymanns. Ebenso nicht die stenografischen Infos über den Sachstand bei der Erledigung von Aufgaben, die der Stadtrat während seiner Sitzung von Rathaus-Mitarbeitern erhielt.

"Jetzt können alle Fürstenberger sich gezielt und aktueller informieren lassen", wirbt Anne Dörnbrack für das neue Angebot. "Manche Leute haben den Eindruck, im Rathaus würde täglich nichts getan, dem Eindruck kann jetzt entschieden entgegen getreten werden", merkte die Marketing-Beauftragte an.

Selbstverständlich kostenlos

Infos über Baustellen, was sich in Kitas tut, Veranstaltungen, die angekündigt werden, Mitteilungen über wichtige kommunalpolitische Weichenstellungen und dergleichen könnten vom Newsletter verbreitet werden. Möglicherweise kann auch über die Tätigkeit der AG Digitales informiert werden, falls diese noch tätig ist, so hoffen Beobachter.

Wie aber gelangt Otto Normalverbraucher an das Abo für den Newsletter? Ganz einfach, erklärt die Marketing-Chefin: Interessenten gehen auf die Website der Wasserstadt: www.fuerstenberg-havel.de. Dort muss man herunterscrollen bis zur Rubrik: "Aktuelles".

Mit dem Datum 13. August wurde auf der Website die Nachricht eingepflegt: "Die Stadtverwaltung informiert im neuen Newsletter regelmäßig über...". Dieses Fenster ist anzuklicken. Im unteren Teil gibt es dann den Link zur Anmeldung, der angeklickt werden muss. Eine E-Mail-Adresse muss eingetragen werden, in Datenschutzbestimmungen ist einzuwilligen. Automatisch wird eine Mail zur Bestätigung an den Interessenten übermittelt.

Nicht unwichtig für so manchen Fürstenberger: Das Ganze kostet nichts. "Der Newsletter ist kostenlos und wird regelmäßig an die angemeldeten E-Mail Adressen versandt", versichert die Stadtverwaltung.