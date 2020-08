Brain Kehnscherper, Siegmar Trenkler und Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Seine Geschmacksnerven und seinen Mut kann jeder seit Freitagnachmittag in Neuruppin testen. Noch bis Sonntagabend findet im Herzen der Stadt auf dem Schulplatz das Streetfood-Festival statt.

Wer kulinarisch klassisch unterwegs ist, kann verschiedene Burger probieren. Chef-Organisator Alexander Kopke schwört beispielsweise auf den mit Lamm. Auch andere Spezialitäten gibt es: Die Eiszauberei aus Brandenburg (Havel), bei der quasi jede Geschmacksrichtung kreiert werden kann, hat sich ebenfalls einen Standplatz gesichert. Das zuckerfreie Bio-Eis mit Sanddorn und Mango kostet zwar stolze fünf Euro. Wer aber beim Essen eher auf die Zutaten und den Geschmack, als auf den Preis achtet, wird dort bei der Suche nach einer gesunden Abkühlung fündig. Und Eiszauberer Marcel Nasution wird nicht müde, die Vorzüge zu preisen. Wer es lieber simpler und etwas billiger mag, kann auch zum Softeis-Stand gehen.

Rauchende Maisbällchen in verschiedenen Geschmacksrichtungen gibt es am Stand der Food Factory aus Aschersleben. Die Bällchen werden in Stickstoff geschwenkt, wodurch sie nicht nur kühl sind, sondern auch stark vor sich hin dampfen. "Wir haben die Geschmacksrichtungen Apfel, Orange, Himbeere, Erdbeere und Kakao", erklärt die Mitarbeiterin Mandy Pawlenko.

Krokodil erinnert an Zander

Mary Hänel bietet an ihrem Stand Spezialitäten aus Kenia an. Sie ist schon im vergangenen Jahr für die Erstauflage des Food-Festivals von Zwickau nach Neuruppin gefahren. Experimentierfreudige können bei ihr Zebra- und Krokodilgulasch sowie Kamelgeschnetzeltes probieren. "Krokodil schmeckt nach dem, womit man es gefüttert hat", sagt sie. Von der Konsistenz her ist das Fleisch mit Zander zu vergleichen. Zebra ist von Geschmack und Konsistenz mit Wild vergleichbar. Kamel hingegen erinnert an Rind, schmeckt nur etwa intensiver mit einer leicht strengen Note.

Toni Türüc ist aus Mittelfranken angereist. Er beansprucht für sich, den ersten Cheese­steak-Truck Deutschlands zu besitzen und bietet kreative Sandwiches an. Wer an seinem Stand ein Foto machen möchte, muss den Inhaber mit ins Bild nehmen.

Wer es wirklich ungewöhnlich mag, geht zum Insektenstand. Für vier Euro gibt es dort eine Schale mit Mehl- und Buffalowürmern. Wer zwei Euro drauflegt, bekommt auch noch Heuschrecken dazu. Es ist eher der Reiz des für Europäer Unbekannten: knusprig, leicht salzig und vielleicht am ehesten noch an kross gebratene Fischhaut erinnernd. Geschmacklich empfiehlt Mitarbeiter Ronny Alkasem dazu Knoblauchsauce. Doch auch andere Saucen hat er im Angebot.

Gründe für den Eintrittspreis

Wenn es auch noch so lecker sein mag. Was einigen Gästen aufstößt ist, dass für den Streefood-Markt Eintritt bezahlt werden muss, was bei ähnlichen Angeboten in größeren Städten unüblich ist. "Diese Frage bekommen wir auch sehr oft gestellt", sagt Katrin Kaufmann vom Veranstaltungsbüro. Im Unterschied zu anderen Streetfood-Märkten gibt es bei diesem ein kostenloses Rahmenprogramm, mehr Sitzmöglichkeiten, Toiletten direkt vor Ort und die Veranstalter sorgen auch selbst stets für Ordnung und Sauberkeit auf dem Gelände. Wegen der Corona-Pandemie muss sich am Eingang nicht nur wenigstens ein Familienmitglied anmelden. Es werden auch Spender und Mittel für die Händedesinfektion bereit gestellt und für eine größere Sicherheit ist das Gelände eingezäunt. Auf die Stände lassen sich zwar so kaum Blicke erhaschen. Neben der Bühne sind aber Gitterfelder aufgestellt, die von außen zumindest einen Blick aufs Unterhaltungsprogramm ermöglichen. Aber all das muss finanziert werden. "Kinder bis 14 Jahre bezahlen ja nichts, Erwachsene für den Tag drei Euro oder für alle drei Tage fünf Euro. Das wären dann 1,70 Euro pro Tag", so Kaufmann, die den Gegenwert als deutlich größer erachtet. "Sicherheit, Hygiene und Kultur – diese Kosten muss man solidarisch teilen", findet auch Kopke.