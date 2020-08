Christian Heinig

Bernau, Berlin-Buch (MOZ) Bei der S-Bahn-Linie S2 gilt ab kommenden Montag, 17. August, ein veränderter Fahrplan. Demnach werden die Züge von Buch aus Richtung Bernau vier Minuten früher fahren als zuvor. Die stündlichen Abfahrtzeiten lauten ab dann: 03, 23 und 43.

Von Bernau aus gibt es ebenfalls Änderungen. Hier machen sich die Züge fünf bis sechs Minuten später nach Blankenfelde auf den Weg. Die neuen Abfahrtzeiten lauten: 03, 23, 43. Der dreiminütige Aufenthalt in Buch entfällt, teilte die S-Bahn mit.

Lediglich im Nachtverkehr am Wochenende gibt es bis auf eine Ausnahme (Abfahrt in Röntgental eine Minute später) keine Änderungen. Was sich ebenfalls nicht ändert, sind die Bauarbeiten auf der Strecke.

Nach der jüngsten Sperrung zwischen Bernau und Buch kommt es ab Montag direkt zur nächsten Einschränkung. Gleich an mehreren Tagen fahren keine Züge der S2 zwischen Pankow und Nordbahnhof. Das gilt für folgende Zeiträume: 17. bis 20. August (9 bis 15 Uhr), 21. August (9 bis 13 Uhr), 22./23. August (8 bis 18 Uhr) und 24. bis 27. August (9 bis 15 Uhr). Fahrgäste müssen zur Umfahrung einen Ersatzverkehr mit Bussen zur Station Wollankstraße (S1, S25 und S26) in Kauf nehmen. Alternativ kann ab Pankow die U2 genutzt werden.