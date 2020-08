MOZ

Werneuchen (MOZ) "Bis Ende 2022 müssen wir unsere Leistungen auch elektronisch anbieten", sagte Bürgermeister Frank Kulicke in der jüngsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung Werneuchen.

Deshalb sei es sinnvoll, einem entsprechenden Verband anzugehören und so von den Erfahrungen anderer Kommunen zu profitieren, betonte das Stadtoberhaupt. Die Mitgliedschaft soll frühestens zum 1. Januar 2021 beginnen. Die Stadtverordneten stimmten dem Vorschlag mit 14 Ja- und zwei Nein-Stimmen sowie einer Enthaltung zu.

Im Informationszeitalter stehen die kommunalen Verwaltungen vor der Herausforderung, die Prozesse intern sowie mit den Bürgern und der Wirtschaft zu digitalisieren. Dafür muss auch der Investitions- und Fachkräftebedarf im IT-Bereich bewältigt werden. Im November 2018 trat zudem noch das Brandenburgische E-Government-Gesetz in Kraft – die Städte und Gemeinden müssen zusätzliche Aufgaben erledigen. So ist beispielsweise der elektronische Zugang zur Verwaltung zu gewährleisten – was schon vielerorts gelingt. Darüber hinaus soll die Verwaltung auch Informationen in öffentlich zugänglichen Netzen bereitstellen. Weitere Bereiche, in denen etwas passieren muss, sind die elektronische Rechnungslegung sowie Aktenführung und -einsicht.

Gute Erfahrungen

Bisher gab es für die brandenburgischen Städte und Gemeinden noch keinen kommunalen IT-Dienstleister. Um die anstehenden Aufgaben aber effektiv bewältigen zu können, müssten Selbstverwaltungsstrukturen den gesamten Prozess begleiten, heißt es in der Vorlage. Deshalb wurde mit 20 Gründungsmitgliedern der Zweckverband "Digitale Kommunen Brandenburg" ins Leben gerufen und inzwischen vom brandenburgischen Innenministerium genehmigt. In dem Gremium arbeiten unter anderem die Stadt Fürstenberg/Havel, das Amt Niemegk und die Gemeinde Märkische Heide mit. Erste Kommune aus dem Landkreis Barnim war Panketal. Mit weiteren Beitritten wegen der rasanten Entwicklung der IT-Systeme sei zu rechnen, hieß es.

Erste gute Erfahrungen haben die Kommunen inzwischen bei der Realisierung der elektronischen Personenstandsregister gemacht. Bereits seit acht Jahren wird diese Aufgabe in Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Rechenzentrum Cottbus (KRZ) erledigt. Diese Einrichtung ist ein Eigenbetrieb der südbrandenburgischen Stadt.

Die Kommune biete nun die Nutzung des KRZ für weitere Aufgaben unter der Fortführung als Zweckverband "Digitale Kommunen Brandenburg" an. Kosten fielen dabei nicht an. Allerdings wird zunächst ein Mitgliedsbeitrag erhoben. Dieser liegt für die Stadt Werneuchen bei jährlich 2000 Euro. Alle weiteren Leistungen seien nach dem Portfolio des Zweckverbandes abrufbar. Dieses sei nach dem sogenannten "Cafeteria-Prinzip" aufgebaut. Das bedeutet, jedes Mitglied kann die Leistungen erhalten, die es individuell benötigt.

Nach Angaben von Bürgermeister Frank Kulicke wird die Stadt Werneuchen in der Anfangsphase vor allem die IT-Entwicklungsberatung, das Know-How bezüglich E-Akten sowie die Betreuung und den Support vorhandener Fachanwendungen nutzen.