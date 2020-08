Blick vom Vorder- auf das Hinterhaus in der Gartenstraße: Die Wärmespeicher sind schon verbaut, die Solaranlagen kommen auf Dächer und an Fassaden. © Foto: Klaus D. Grote

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Die Gartenstraße ist Oranienburgs Projektstraße für unkonventionellen Wohnungsbau. Gegenüber dem integrativen Wohnprojekt wurde am Freitag der Richtkranz für zwei energieautonome Mehrfamilienhäuser gezogen. Während die Gartenstraße 4 von der Stuttgarter Soziologin Christine Hannemann als "einmalig in ganz Deutschland" bezeichnet wurde, gibt es energieautarke Häuser wie die beiden Woba-Neubauten in Brandenburg sonst nur in Cottbus, sagte Timo Leukefeld, Energieexperte aus Freiberg, der den Woba-Geschäftsführer beraten hatte.

"Bernd Jarczewski ist ja ein echt cooler Typ", lobte Leukefeld beim Richtfest und erhielt dafür spontan Zwischenapplaus der Woba-Belegschaft. Wenige Minuten später schlug Jarczewski dann nach Zimmermannstradition Seit’ an Seit’ mit Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) und Timo Leukefeld sowie Stadtverordnetenvorsteher Dirk Blettermann (SPD) und Architekt Klaus Hennecke Nägel in einen Balken. Nach dem Richtspruch und einem an der Hauswand zerschellten Sektglas gab es Rundgänge durch die beiden Vorzeigeobjekte, deren Mittelpunkt jeweils zwei riesige Wärmetanks bilden. Darin wird bis zum Spätsommer warmes Wasser aus der Solartherme auf den Häuserdächern gesammelt. Auf den nach Süden ausgerichteten Dächern werden 69 Quadratmeter Solarkollektoren installiert. Jeweils 25 000 Liter passen in die Tanks, aus den die Heizungen gespeist werden. Wird im Winter nicht genügend Solarwärme erzeugt, springt eine Gasbrennwerttherme ein.

Damit das Haus energieautark bleibt, muss durch die Bauweise auch der Wärmebedarf reduziert werden. Dazu wurden beispielsweise die Außenwände einschalig gemauert und von innen und außen verputzt. Die Ziegel mit hoher Dämmfunktion sorgen dafür, dass keine weitere Dämmung aus Styropor benötigt wird. Auch das macht die Neubauten nachhaltig.

Für Strom sorgen Photovoltaik­anlagen an den Südfassaden. 72 bis 74 Prozent des Energiebedarfs werden durch die Sonne abgedeckt. Zur Zwischenspeicherung werden Lithium-Ionen-Akkus eingebaut, sagte Leukefeld.

Für acht Wohneinheiten müssten insgesamt 2 500 bis 3 000 Euro jährlich zugezahlt werden. "Im Sommer reicht die Sonne nicht allein", sagte Leukefeld. Die Zusatzkosten seien aber günstiger als das Ablesen von Stromzählern oder die Bearbeitung möglicher Nachforderungen.

Energieflat für Mieter

Stromzähler wird es erst gar nicht in den Wohnungen geben. Die Mieter erhalten eine Energieflat. Niemand werde deshalb sinnlos Energie verbrauchen ist sich Bernd Jarczewski sicher. Weihnachten 2021 könnten aber bereits Weihnachtsbäume mit Sonnenenergie in den Zwei- und Dreiraumwohnungen mit 60 bis 100 Quadratmetern Fläche leuchten.

Das Interesse an den Häusern mit sechs und acht Wohnungen auf jeweils drei Etagen sei schon jetzt sehr groß, sagt der Woba-Chef. Dabei sei noch nicht einmal klar, wie hoch die Miete in den Häusern sei. Im Oktober würden die Grundrisse und Mietpreise veröffentlicht. Ab Juli oder August 2021 könne mit der Vermietung der dann fertigen Wohnungen begonnen werden.

Jarczewski hatte über ein ähnliches Bauvorhaben in Cottbus gelesen und sich deshalb an den auch dort beratenden Energieexperten Timo Leukefeld gewandt. In Oranienburg entstehe bereits heute ein Projekt, das bundesweit ab 2050 Standard sein soll, sagte Leukefeld: Energieautarke Häuser, die praktisch kein CO² mehr erzeugen und damit klimaneutral sind. Gebäude mit konventioneller Energieversorgung hätten dagegen keine Zukunft mehr.

"Ich würde mir wünschen, wenn wir solche Häuser auch in größerem Maßstab bauen", sagte der Landtagsabgeordnete Heiner Klemp (Grüne). "Was wir heute bauen, hat ja für die nächsten 100 Jahre Bestand." Deshalb hätte er sich energieautarke Häuser auch bei der Erweiterung der Weißen Stadt, dem größten Neubauprojekt der Woba, gewünscht, so Klemp.

Eilentscheidung für Weiße Stadt

Der vorgezogene Hochbau für den zweiten Bauabschnitt an der Emil-Büge-Straße könne starten, sagte Jarczewksi. Die notwendigen Aufträge seien ausgelöst worden, nachdem der Bürgermeister am Dienstag eine Eilentscheidung getroffen hatte. Die Stadtverordneten sollen dieser Eilentscheidung im September nachträglich zustimmen.