Anke Beißer

Grünheide (MOZ) "Tesla Straße" steht auf den grünen Schildern an zwei Zufahrtsstraßen zum Baugebiet des Automobilbauers in Freienbrink, die Grünheides Ordnungsamtsleiter Nico Bauermeister am Freitagnachmittag aufgestellt hat.

Das für die dritte, ganz neu angelegte Trasse folgt. Im Juni hatten die Gemeindevertreter den Straßennamen vergeben. Jetzt hat Tesla Firmenangaben zufolge seinen Sitz nach Grünheide verlegt.