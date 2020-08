Thorsten Pifan

Schwedt Weil ihr Frauchen sehr krank geworden ist, kam Katze Dolly ins Tierheim nach Schwedt. Nun sucht die Katze dringend ein neues Zuhause. Denn in ihrer neuen Umgebung fühlt sie sich gar nicht wohl.

Dolly ist eine Wohnungskatze und sollte auch wieder in einer Wohnung gehalten werden. Hat die Katze mit dem bunten Fell erst einmal Vertrauen zu Menschen gewonnen, zeigt sie sich sehr verschmust.

Doch Dolly demonstriert auch, dass sie sich unwohl fühlt, trotz der liebevollen Betreuung im Schwedter Tierheim. So kann es vorkommen, dass sie nur in einer Ecke sitzt und faucht, wenn sich Menschen nähern, die sie noch nicht so gut kennt. Dolly trauert um ihre Familie.

Als Wohnungskatze hat Dolly ein wenig Übergewicht. Daher ist es wichtig, dass sich ihre neuen Besitzer auch mit ihr beschäftigen. Sie kann zwar auch einmal allein sein, sollte aber nicht permanent in der Wohnung auf sich gestellt sein. Wenn die Wohnung über einen Balkon verfügt, sollte dieser abgesichert sein.

Kontakt zur den Tierschützern in Schwedt unter Telefon 03332 523933.