Stefan Zwahr

Oranienburg (MOZ) Die Ansetzer haben es mit den Fußballfans in Oberhavel gut gemeint. Zum Auftakt der Brandenburgliga-Saison stehen am Sonnabend, 22. August, gleich zwei Kreisderbys an. Der Oranienburger FC Eintracht trifft um 15 Uhr auf den SV Altlüdersdorf. 17.30 Uhr empfängt dann Aufsteiger SV Zehdenick den TuS 1896 Sachsenhausen.

Bereits ab 13 Uhr kommt es zum Oberhavel-Derby in der Landesklasse Nord zwischen dem Oranienburger FC Eintracht II und dem FSV Forst Borgsdorf.

Für das erste Punktspiel nach der monatelangen Pause (letzte Partie in der Liga im März) veröffentlichte der OFC Eintracht am Freitag wichtige Hinweise. "Wegen der noch immer bestehenden Corona-Regelungen werden sich nur maximal 500 Fans die Partien in die Orafol-Arena anschauen können", heißt es. Aus diesem speziellen Grund werde der OFC ab Montagmittag (17. August) einen Vorverkauf anbieten. Die Eintrittskarten für fünf Euro (ermäßigt drei) sind erhältlich in der Geschäftsstelle des Oranienburger Generalanzeigers (Lehnitzstraße 13), im Bistro 23 an der Andre-Pican Straße sowie im Sportshop Running Man, Bernauer Straße.