Christian Heinig

Bernau (MOZ) Im Landkreis Barnim gibt es mit Stand von Donnerstag, 24 Uhr, acht akut an Covid-19 erkrankte Personen. Damit ist innerhalb von 24 Stunden eine Neuinfektion dazugekommen, wie aus dem Lagebericht des Gesundheitsamtes hervorgeht.

Vier Personen sind es in Joachimsthal (Schorfheide), drei in Bernau (+1) und einer in Ahrensfelde. Wenig überraschend dabei: Bei sieben der acht Fälle handelt es sich um Reiserückkehrer, teilte das Landratsamt auf MOZ-Nachfrage mit.

In einer Mitteilung heißt es zudem, dass das Gesundheitsamt des Kreises auf das steigende Anrufaufkommen reagiert und die Erreichbarkeit der Corona-Hotline ausweitet. Die Hotline (03334 2141601) ist von Montag bis Freitag von 7 bis 20 Uhr und am Wochenende von 8 bis 12 Uhr erreichbar.

Außerhalb dieser Zeiten könne das Gesundheitsamt telefonisch in dringenden Fällen unter der Nummer 03334 2141030 kontaktiert werden. Das gelte vor allem für Meldungen nach Infektionsschutzgesetz, sprich: Leiter von Schulen, Kitas, Übergangswohnheimen sowie Betriebs- und Firmenleitungen und Medizinische Einrichtungen.

Der Landkreis verwies zudem darauf, dass Reiserückkehrer aus Risikoländern nach wie vor verpflichtet seien, sich nach ihrer Ankunft in Deutschland auf direktem Weg in die eigene Häuslichkeit oder eine andere geeignete Unterkunft zu begeben und sich unverzüglich beim Gesundheitsamt zu melden.

Reiserückkehrer unterliegen einer 14-tägigen Quarantäne. Sie gilt nur dann nicht, wenn sie ein negatives Testergebnis vorlegen können, heißt es weiter. Der Test dürfe dabei nicht älter als 48 Stunden sein.

Viele Barnimerinnen und Barnimer halten sich sehr vorbildlich an diese Regelung, heißt es. Landrat Kurth sagt: "Die deutschlandweit täglich steigenden Infektionszahlen sind zumeist auf Reiserückkehrer zurückzuführen, die sich im Ausland mit dem Virus infiziert haben. Um einen erneuten Lockdown im Barnim zu verhindern, appelliere ich an die Rückkehrenden aus Risikoländern, sich unverzüglich beim Gesundheitsamt zu melden und mit diesem verantwortungsvollen Handeln ein weiteres Ansteigen der Infektionszahlen zu verhindern."

Die Risikogebiete werden durch das Robert Koch-Institut veröffentlicht.