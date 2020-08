Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Einen für die Realisierung des Trainingscamps in Fürstenberg wichtigen Teilerfolg haben dessen Befürworter am Donnerstagabend erzielt. Die Mitglieder des Hauptausschusses empfahlen dem Parlament, einen Beschluss über die erste konkrete Planung des Vorhabens zu fassen. Rund 30 000 Euro müssten locker gemacht werden, um einen Profi-Planer zu engagieren. Dazu müsste der zurzeit geltende Sperrvermerk über den Haushaltsposten von 500 000 Euro für das Projekt Trainingscamp in Höhe von 30 000 Euro aufgehoben werden.

Zuvor war erneut teils heftig und kontrovers über das Für und Wider des Projektes gestritten worden, das der SV Fürstenberg seit langer Zeit den Stadtverordneten nahebringen möchte. Die Gretchenfrage, um die sich von Anfang an alles dreht, stand auch während der Sitzung des Ausschusses im Mittelpunkt: "Wer übernimmt die Betreiberschaft mit allen dafür juristischen Konsequenzen?"

Dirk Hudicsek vom Sportverein, der sich nach eigenem Bekunden seit zwei Jahren intensiv, und das in seiner Freizeit, um das Projekt bemüht, erläuterte eingangs die Idee aus Sicht des Vereins. So seien die Voraussetzungen für die Erneuerung des alten Sozialgebäudes im Sinne eines Camps für Gäste-Teams, Profimannschaften und Freizeitsportler sehr günstig. Es handele sich bei dem Sozialgebäude um einen Massivbau, "der inzwischen vor sich hinsiecht und nur als Werkstatt und Unterstellmöglichkeit genutzt wird", beschrieb Dirk Hudicsek. Mit dem neuen Vereinsgebäude gebe es aber dank eines 2000 erfolgten Durchbruches eine Verbindung.

Schon lange lobten Gäste-Mannschaften, die in Fürstenberg spielen oder trainieren, die außerordentlich gute Sportanlage. Sie sei ein Schmuckstück. Vertreter des Deutsche Fußballbundes äußerten sich begeistert, "da müsste mehr draus gemacht werden", erzählte Hudicsek. Teams aus Berlin, aus Polen und auch aus Zinnowitzt nutzten die Anlage bereits.

Und der Verein, der das Camp plant, leiste sehr viel für die Wasserstadt, vor allem im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit, merkte Hudicsek an.

Zielgruppen des geplanten künftigen Gästehauses und Trainingscamps seien Fußball-Teams, Leichtathleten, Radfahrer, Kinder- und Jugendliche ohnehin. Der Karnevalsverein habe Interesse bekundet. "Und in Berlin suchen viele Sportvereine solche Trainingsmöglichkeiten."

An Betriebskosten hat der Verein laut Hudicsek rund 10 000 Euro jährlich errechnet bei theoretischen Einnahmen von 13 500 Euro. Hinzu komme die Installation einer Solaranlage, die Kosten spare.

Der SV Fürstenberg will den Part der Akquise und Betreuung der Gäste übernehmen, der Kommunale Wohnungswirtschaftsbetrieb (Kowobe) als Verwalter sollte die Rechnungslegung und Buchführung leisten.

Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) erwiderte, die Idee an sich sei zwar gut. Aber die Betreiberschaft sei aus seiner Sicht nach wie vor ungeklärt. Bauamtsleiter Stefan Kadatz warnte davor, das Vorhaben zu oberflächlich zu bewerten. Die geplanten 500 000 Euro könnten den Haushalt alsbald mit 1,5 Millionen Euro belasten. Das Ganze müsste professionell durchgerechnet werden. Philipp gab zu bedenken, das Vorhaben könnte eine Fördermittel-Bindung bis zu 25 Jahre zur Folge haben. Der Kowobe könnte nach seiner Überzeugung keine Betreiberschaft realisieren.

Ausschuss-Vorsitzender Raimund Aymanns (Pro Fürstenberg) erinnerte an den Parlamentsbeschluss im Rahmen der jüngsten Etat-Beratungen. Danach sei bis Jahresende eine Entscheidung herbeizuführen.