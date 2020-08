hw

Borgsdorf (OGA) Die Badestelle am Borgsdorfer Börnersee musste am Freitag gesperrt werden. Das teilt Hohen Neuendorfs Stadtsprecherin Ariane Fäscher mit. Der Grund seien gefährliche Untiefen im Eingangsbereich des Sees. Ein Bauzaun sperrt das Gelände vorsorglich ab.

"Eben kann man noch hüfthoch im Wasser stehen, und einen Schritt weiter versinkt man plötzlich vollständig", beschreibt der für die Grünanlagen der Stadt zuständige Fachdienstleiter Malte Borchert. Noch ist die Ursache für den Abbruch unbekannt. Am Sonnabend werden Taucher den Gewässergrund auf mögliche Auslöser und weitere Gefahrenstellen untersuchen und eine Risikoabschätzung erarbeiten. Dann werde über Maßnahmen und die Dauer der Sperrung entschieden.

"Es ist natürlich sehr schade, dass ausgerechnet bei diesem einladenden Badewetter die Sperrung notwendig ist", bedauert Bürgermeister Steffen Apelt. "Andererseits bin ich sehr dankbar, dass es zu keinem Badeunfall gekommen ist."

Augenzeugen hatten am Dienstag beobachtet, dass ein Kind im Wasser an der Stelle in Schwierigkeiten geraten war und am Mittwoch den Bürgermeister informiert, der umgehend eine Teilsperrung veranlasste, berichtet Ariane Fäscher weiter. "Gott sei Dank ist nichts passiert!", ist Apelt erleichtert.