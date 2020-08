Thomas Pilz

Bredereiche (MOZ) Erneut werden Bootsfahrer an der Schleuse Zaaren langfristig auf eine harte Geduldsprobe gestellt. Die im vergangenen Jahr runderneuerte Schleuse, deren Modernisierung sich wegen schwerwiegender Bauprobleme durch die gesamte Saison zog, wurde zwar auf einen modernen Automatik-Betrieb umgestellt. Der kann aber nicht eingesetzt werden. Das lassen die maroden und alten Datenleitungen nicht zu, wie sich jetzt herausstellte.

Sebastian Dosch, Sprecher des Wasser- und Schifffahrtsamtes (WSA) Eberswalde, bestätigte auf Nachfrage, dass der hochmoderne Durchlass von einem Mitarbeiter per Hand geregelt werden muss.

"Die ärgerliche Situation ist darauf zurückzuführen, dass es im Bereich des Bauwerks und in der gesamten Umgebung lediglich alte Telefonleitungen gibt", erklärte Sebastian Dosch. Mit der ärgerlichen Konsequenz, dass die umfangreichen Datenpakete, die die Verbindung mit der Zentrale in Eberswalde und der automatischen Steuerung der Schleuse sicherstellen, nicht gesendet werden können. Der Betrieb der Schleuse wird deshalb täglich um 18 Uhr eingestellt – der Schleusenwärter hat dann Feierabend.

Dosch betonte, diese Misere zeige, dass in der Region mit Nachdruck auf einen Breitband-Ausbau gedrungen werden sollte. Allerdings müssten die Naturschutz-Behörden miteinbezogen werden, weil sich die Schleuse in einem geschützten Gebiet befindet. Die dafür notwendigen Entscheidungsprozesse könnten sich dadurch spürbar in die Länge ziehen, was selbstverständlich aus Sicht des WSA sehr bedauerlich sei.

Nach Überzeugung des WSA-Sprechers kommt es bei dem Breitband-Ausbau in dem Waldgebiet um die Schleuse Zaaren auf die Lobbyarbeit nicht zuletzt der kommunalen Verantwortungsträger und der Tourismusverbände an, damit Anbieter wie die Telekom tätig werden.

Planmäßig erneuert wird in der Region ab dem Herbst die Schleuse Steinhavelmühle.