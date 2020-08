Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Ein schwerer Raub hat sich in der Nacht zu Mittwoch am Spreeufer in Fürstenwalde ereignet. Ein 36-jähriger Angler hatte sich dort auf eine ruhige Nacht eingestellt, als sich gegen 0 Uhr ein Mann näherte. Dieser sprach den Angler zunächst an, trat ihm dann in den Rücken, zog ein Messer und flüchtete später mit dessen Handy und Portmonee in Richtung Spreebrücke.

Der 36-Jährige meldete sich etwa zwei Stunden später auf der Polizeiwache und zeigte die Tat an. "Er wollte sich dann selbstständig zum Arzt begeben, die Verletzungen waren nicht sehr stark", sagt Dienstgruppenleiter Ralf Lindner. Die Polizei ermittele wegen schweren Raubes. "Sobald jemandem etwas weggenommen wird und es ist ein gefährlicher Gegenstand im Spiel, ist der Tatbestand erfüllt", erklärt Lindner. In der Regel werde dies mit einer Freiheitsstrafe geahndet.

Auf Facebook hat die Tat eine heftige Diskussion ausgelöst. Sven Schuster hatte sie dort geschildert, da es sich bei dem Opfer um einen Bekannten handele. Laut Schuster hat sich der Täter zunächst als Fischereiaufseher ausgegeben. Als er gebeten worden sei, sich als solcher auszuweisen, habe er dem Angler in den Rücken getreten. Später sei der Angreifer mit einem grauen DDR-Fahrrad Richtung Stadtbrücke gefahren. Schuster beschreibt ihn so: 35 Jahre alt, helle Haare, kurze Shorts, weiß-gestreiftes Shirt. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 03361 5680 entgegen.