Brian Kehnscherper

Lindow (MOZ) Lindows Amtsdirektor Danilo Lieske wirkte am Donnerstagabend resigniert. "Die Stadt hat sich gewünscht, dass der gesamte Segelsport in Lindow auf einem Grundstück stattfindet", sagte er. Doch dieser Wunsch hat offenbar dazu beigetragen, dass der Streit zwischen dem alteingesessenen Segelclub Lindow (SCL) und den noch recht jungen Lindower Regattaseglern (LRS) nun wieder stark aufschwelt. Mittlerweile wird sogar der Begriff "Krieg" verwendet, wenn über den Streit gesprochen wird.

Mit dem neuen Pachtvertrag, der vorsieht, dass beide Vereine das Grundstück am Gudelacksee gleichberechtigt nutzen, aber den LRS die große Halle zuspricht, ist der Konflikt wieder eskaliert. In Reaktion darauf, dass dem SCL die Halle genommen wurde, verweigert dieser den LRS den Zugang zum Wasser. Denn der Segelclub hat die Fläche, auf der sich der Schwimmsteg befindet, und den Uferstreifen davor vom Land Brandenburg gepachtet und verweigert den Regattaseglern nun den Zutritt. Bürgermeister Udo Rönnefahrt zeigte dafür wenig Verständnis.

Er kritisierte, dass teilweise Wäscheleinen am Uferstreifen gespannt wurden, um die Grundstücksgrenze zu markieren und den LRS den Zugang zu erschweren. "Das ist extrem unsportlich", so Rönnefahrt. Der Einwohner Daniel Henning schilderte zudem, dass er mit seinem Sohn vom See aus mit dem Boot am Steg festmachen wollte, wie er es seit Jahren gewohnt ist. Als er das Grundstück betrat, habe ein Segelclub-Mitglied ihn vertreiben wollen und sei ihn dabei harsch angegangen.

Der Grünen-Abgeordnete Gert Wegner, der einst selbst dem SCL vorsaß, und dessen Sohn Rudi Mixdorf den Club mittlerweile führt, verteidigte das Vorgehen, des Vereins. Als der neue Pachtvertrag geschlossen worden ist, hätten die Stadtverordneten gewusst, dass der SCL die vom Land gepachtete Wasserfläche und den Uferstreifen in der Hinterhand habe. "Die Konstellation, die mit dem Pachtvertrag gewählt worden war, war nicht geeignet, Frieden zu stiften", so Wegner.

Streit könnte vor Gericht landen

Abgesehen von den zwischenmenschlichen Verwerfungen könnte der Streit auch juristisch eskalieren. Unklar ist, was mit dem Steg passiert, wenn der Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen Stadt und SCL aufgelöst wird. Auch über die Eigentumsverhältnisse gehen die Meinungen auseinander. Die Stadt hatte seinerzeit Fördermittel in Höhe von 70 000 D-Mark beschafft und für die übrigen 30 000 D-Mark einen Kredit aufgenommen, der aber vom SCL abbezahlt worden ist. Weil die Fördermittel kein Geld der Stadt gewesen seien und folglich nur der SCL Geld in die Anlage investiert habe, ist Wegner der Auffassung, der Steg gehöre dem Verein.

Amtsdirektor Lieske teilt diese Sichtweise nicht. "Es ist völlig zweitrangig, woher sich die Stadt ihr Geld besorgt hat. Sie hat es besorgt, Aufträge verteilt, gezahlt und zu 100 Prozent die finanzielle Verantwortung getragen", so Lieske. CDU-Mann Dieter Eipel forderte deshalb, die Stadt wolle ihren Steg wieder haben. Wegner hingegen kündigte an, im Zweifel vor Gericht zu ziehen. Außerdem warnte er, dass mindestens 10 000 Euro an Kosten anfallen, sollte der SCL sich einen neuen Steg kaufen und die Stadt den alten dann abtransportieren müsse.

Im Lauf der Debatte wurde auch die Frage in den Raum gestellt, ob die Stadt Lindow dem Segelclub nicht auch den Pachtvertrag für das Vereinsgelände kündigen könne. Schließlich stehe der SCL dem im Vertrag formulierten Ziel im Weg, dass beide Vereine dem Segelsport nachkommen können.

Keine Lösung absehbar

Eine Lösung scheint in weiter Ferne. Ein Gesprächstermin, bei dem unter anderem der CDU-Abgeordnete Hansjörg Schubach vermitteln wollte, ist laut Schubachs Schilderung gescheitert. Es habe den Vorschlag gegeben, dass die Regattasegler die Uferfläche und den Steg mitnutzen und dem SCL zum Ausgleich andere Flächen zur Verfügung gestellt werden. Daraufhin hatte der Segelclub einen "Letter of Intent" (eine Absichtserklärung) verfasst, in der die Mitnutzung der großen Halle als Ausgleich gefordert wurde.

Doch das lehnt Schubach ab. Er befürchtet, dass es zu handgreiflichen Auseinandersetzungen kommen könnte, sollten sich einige verfeindete Mitglieder in der Halle begegnen. CDU-Mann Dieter Eipel wollte den "Letter of Intent" nicht einmal lesen. "Das guck ich mir gar nicht erst an, so einen englischsprachigen Dreck." Rudi Mixdorf wirft Hansjörg Schubach indes vor, parteiisch zu sein, weil dieser in einem Gespräch mit jemand anderem gesagt haben soll, er habe Neffen und Nichte bei den Regattaseglern und sei auf deren Seite.

Die Fronten bleiben also verhärtet. Kai Krieger (SPD) äußerte sein Bedauern darüber, dass der Konflikt auf dem Rücken der Kinder ausgetragen wird, die nur dem Segelsport nachgehen wollten. Krieger vermutete, dass Frieden zwischen den Vereinen nicht gewollt sei. Auf Wegners Frage, wen er damit meine, sagte Krieger: "Beide Seiten."