Neue Pächterin: Babette Liebach und ihr Mann Uwe Liebach (52) betreiben seit 1. August die Gaststätte im Hotel und Restarant "Zum Löwen" in der Königstraße Bad Freienwalde. Die Pächterin kehrt damit in ihre Heimatregion zurück. © Foto: Steffen Göttmann

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Als wir das Restaurant zum ersten Mal besucht haben, wussten wir gleich: Das wird ein Pub", sagt Babette Liebach. Die Möblierung in Schwarz und Messing sowie die orangefarbenen Sitzbezüge haben ihr gleich gefallen. Lediglich die ganz in Messing erstrahlende Zapfsäule in Mitten des Tresens ist neu. Durch sie fließt irisches und deutsches Bier. Den Wänden verpasste die Wirtin einen helleren Anstrich und verschaffte den Gasträumen mit entsprechender Dekoration Pub-Ambiente. Komplett erneuern musste sie jedoch die Küche.

Nach vielen Jahren in Berlin ist Babette Liebach in ihren Heimatort Schulzendorf bei Wriezen zurück gekehrt. Sie ist dort aufgewachsen, ging in Wriezen zur Schule. Unterstützt wird sie von ihrem Mann Uwe Liebach, der das Restaurantfach von der Pike auf gelernt hat und seine Ausbildung 1984 im Hotel Kempinski in Berlin begann. Die Wirtin ist gelernte Grafik- und Mediendesignerin, arbeitet aber seit 15 Jahren in der Gastronomie und hat dabei viele Erfahrungen gesammelt. Jetzt wagt sie den Sprung in die Selbstständigkeit. Zuletzt waren beide im "Wintergarten Varieté" in Berlin beschäftigt, er als Serviceleiter. Sie organisierte Veranstaltungen und war für die Getränke-Logistik verantwortlich. Doch Anfang März war wegen der Corona-Krise Schluss, die Veranstaltungen mussten abgesagt werden, der Wintergarten schloss. Beide fuhren aufs Land zu Babette Liebachs Mutter und verbrachten viel Zeit in Schulzendorf, wo sie inzwischen ihren Wohnsitz haben.

Große Freude über Pächter

Über Bekannte lernten sie Bodo Webert kennen, der das Traditionshaus in Bad Freienwalde 2018 gekauft hat und es als Hotel garni betreibt. Der Kurstädter, der in der August-Heese-Straße schon lange eine Pension besitzt, bringt bei laufenden Betrieb die in die Jahre gekommenen Zimmer auf Vordermann. Mit ihm wurden die neuen Pächter schnell handelseinig.

"Ich suche seit zwei Jahren Pächter für das Restaurant und habe mich überall umgehört", sagt Webert. Die Chemie mit den beiden stimmte von Anfang an, weshalb er ihnen vor Vertragsbeginn die Schlüssel übergeben habe, so dass sie mit der Renovierung beginnen konnten.

"Wir wollen keinen Mittagstisch anbieten, da gibt es hier schon genug Auswahl", sagt die Wirtin. Auch Cafés seien ausreichend vorhanden. Deshalb konzentrieren sie ihre Öffnungszeiten in die zweite Hälfte des Tages. Der Pub öffnet täglich um 15 Uhr und hat werktags bis 0.30 Uhr sowie Freitag und Sonnabend bis 2 Uhr offen. Dienstags ist Ruhetag. Im Vordergrund des "Lions Pub" deutsch: "Löwen-Pub" stehen Getränke, darunter Bier und viele Whiskey-Sorten von der grünen Insel, aber auch aus Schottland und woanders her sowie eine breite Palette alkoholischer und nichtalkoholischer Getränke. "Wir bieten auch Snacks an", ergänzt Uwe Liebach. Neben Sandwichs gibt es auch Typisches von der Insel wie einen "Shepherd’s Pie" (Schäfer-Auflauf) oder Fish und Chips (Fisch und Fritten).

Bühne für Live-Musik

35 Plätze innen und 35 Plätze auf dem Hof stehen den Wirtsleuten zur Verfügung. Der Hof ist mit Segeltuch überspannt, das vor Wetterunbilden schützt. Im Kaminzimmer, einem Nebengelass auf dem Hof, haben Babette und Uwe Liebach eine kleine Bühne gebaut, die ab und zu Live-Musik ermöglicht.

Die Haupteinnahmequelle für das Hotel seien nach wie vor Handwerker, erklärt Bodo Webert. Radfahrer kommen auch, aber nicht so viele wie erwartet. Seine Gäste können jetzt aber im Haus frühstücken, das sichern die Wirtsleute ab.