Emy Tiede

Seelow (MOZ) Zu Beginn der Corona-Pandemie wurden nicht nur Kontaktbeschränkungen verhangen, sondern auch sämtliche Veranstaltungen abgesagt. Stark darunter gelitten hat besonders das kulturelle Leben, aber mit kleinen Schritten geht es wieder bergauf.

So versammelten sich am Freitag um 14 Uhr auf dem Hinterhof des Kulturhauses in Seelow eine kleine Theatergruppe. Geleitet durch die Mitglieder vom "Kulturhausverein" Maria Plontasch, Theaterwissenschaftlerin, und Hansgeorg Gantert, Schauspieler und Dozent für Theater. "Seelow goes Theater" ist an diesem Tag das Motto des Workshops. Zukünftig wird jeden Dienstag im Gymnasium "Auf den Seelower Höhen" das Stück weiterentwickelt, bis es seine große Aufführung im Dezember findet. Plätze sind derzeit noch zu vergeben und die Teilnahme ist kostenlos.

Verein stellt sich vor

Seit Mai wird in den hinteren Räumen des Kulturhauses, auch "Kulti" genannt, intensiv renoviert. Delisha Garmon und Nicole Schwichtenberg hatten sich dort wochenlang eingeschlossen, um die alten Räume in neuem Glanz strahlen zu lassen. Beide gehören zum Vorstand des im April 2019 gegründeten "Kulturhausvereins", der speziell Workshops für Kinder und Erwachsene anbietet und damit einen kulturellen Austausch schaffen möchte.

Kennengelernt haben sich die Frauen in Berlin. Zuvor war Nicole Schwichtenberg in der wirtschaftlichen Branche als Einkäuferin tätig, bis sie sich nach mehr kulturellen Aufgaben sehnte und so nach Berlin zog. Dort traf sie auf Delisha Garmon, gelernte Kulturmanagerin. Vor etwa vier Jahren verschlug es Garmon dann nach Seelow. "Ich habe das Gefühl, hier mehr erreichen zu können als in Berlin", sagt Delisha Garmon. Seitdem setzt sie sich vor allem für zahlreiche Projekte ein, abgezielt für Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren. Dann kam die Idee und das Angebot der Stadt Seelow, die oberen Etage des Kulturhauses mit Leben zu füllen. "Als uns die Räume angeboten worden sind, haben wir direkt ja gesagt, wir wussten zwar noch nicht genau wie wir es finanzieren sollten, aber unser Mut wurde belohnt", verriet Garmon. "Die Förderung kam durch den Bundesverband ,Land intakt’. Durch diese Unterstützung in Höhe von 33 000 Euro, war es möglich, die obere Etage beziehen und umbauen zu können."

Jetzt, Monate später, stehen die beiden Frauen zwischen vollen Kartons und leeren Malereimern. "Hier werden viele verschiedene Themenzimmer entstehen, ein Flügelzimmer als Gesangsraum, ein Bandraum, der bereits schalldicht von Tontechniker gedämmt wurde und ein Comicraum zur künstlerischen Entfaltung. Wir wollen verschiedene Zimmer, für verschiedene Bereiche haben und somit besondere Erlebnisse gestalten."

Musicalpremiere am 17. Oktober

Das Jahr 2020 ist bereits mit Projekten gefüllt. Ab dem 11. Oktober findet ein Musicalworkshop für Kinder statt. Er hat Premiere am 17. Oktober. Für den 18. Dezember ist eine "Weihnachtstafel" geplant.

"Wir wollen unseren Verein größer werden lassen. Noch sind wir ehrenamtlich tätig, aber wollen das künftig gern ändern und zusätzlich durch eine feste Infrastruktur neue Arbeitsmöglichkeiten schaffen. So vergeben wir derzeit eine Praktikumsstelle oder sind immer offen für neue Vereinsmitglieder", so die Kulturmanagerin, erreichbar per E-Mail unter: delishagarmon@gmx.de.

Tag der offenen Tür am 5. September im Seelower Kulturhaus von 14 bis 17 Uhr

