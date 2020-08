Fertig: Schlüsselübergabe von Ansgar Scharnke an Katja Lusansky © Foto: Jana Reimann-Grohs

Das Objekt mit Verbindungsanbau zum alten Schulgebäude wurde im April 2019 begonnen und ist seit Schulbeginn, 10. August, bis auf die Außenanlagen im Hofteil und an der Straße fertiggestellt. Für die sechsten Klassen fand in einem Großteil der Räume schon Unterricht statt. © Foto: Jana Reimann-Grohs

Jana Reimann-Grohs

Neuenhagen (MOZ) Der Erweiterungsbau der Goethe-Schule Neuenhagen wurde nach 16 Monaten Bauzeit pünktlich zum Schulstart bezogen. Die ersten sechsten Klassen hatten darin seit Montag Deutsch-, Mathematik- und Englischunterricht.

Am Freitag übergab Bürgermeister Ansgar Scharnke die Schlüssel zur offiziellen Einweihungsfeier an die stellvertretende Schulleiterin Katja Lusansky. Scharnke würdigte den Einsatz der Gemeindevertretung, die erste Erweiterung der 107 Jahre alten Schule mit auf den Weg gebracht zu haben. Der Bau sei Beweis für den Anspruch, als familienfreundliche Gemeinde Kindern in allen Altersstufen hervorragende Lernbedingungen zu bieten. Zugleich äußerte er den Wunsch, auch bei den Oberschulen eine entsprechende Unterstützung des Landkreises als Schulträger zu erhalten, um weiter investieren zu können.

Barrierefreier Zugang

3,5 Millionen Euro hat das Objekt gekostet – "etwas teurer als gedacht", sagt Scharnke. Gestartet sei das Projekt mit knapp zwei Millionen. Die Erhöhung begründete er mit der allgemeinen Baukostensteigerung.

Entstanden sind in dem gebogenen zweistöckigen Baukörper unter Abstimmung mit dem Denkmalschutz vier zusätzliche Klassenräume und zwei Fachräume für Naturwissenschaften und Kunst mit entsprechenden Vorbereitungsräumen für einen zweizügigen Schulbetrieb. Ein barrierefreier Zugang mit Fahrstuhl durch den Verbindungsbau am Altbau, WC-Anlagen, Garderoben und Sozialräume kommen für modernen und zeitgemäßen Unterricht sowie eine Hortbetreuung hinzu.

Für Unterricht in besserer Luftqualität hat das Architekturbüro sta² aus Königs Wusterhausen eine automatisierte Fensterlüftungsanlage einbauen lassen. Insgesamt waren 23 Firmen aus der Region am Bau beteiligt. Während die Neugestaltung des alten Schulhofbereiches abgeschlossen ist, werden noch bis Herbst Außenanlagen des Neubaus gebaut, sagt Projektleiter Dirk Wenzel vom Gebäudemanagement.