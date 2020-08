Christian Heinig

Bernau (MOZ) Diese erste Schulwoche hat sich der 13-jährige Hannes* mit Sicherheit anders vorgestellt. Statt sie im Unterricht mit den Klassenkameraden von der Tobias-Seiler-Oberschule zu verbringen, ist der Bernauer Jugendliche in den letzten zwei Tagen von Arzt zu Arzt getingelt. Der Grund: eine unspezifische Erkältung. "Er sollte sich auf Corona testen lassen, bevor er zurückkommt", berichtet sein Stiefvater Karsten Böhm. Und damit begann für den Jungen und die Familie eine wahre Odyssee.

Erste Anlaufstelle war zunächst am Donnerstag das Bernauer Immanuel Klinikum. Dort erfuhr die Familie, dass die Teststellen, die zu Beginn der Corona-Krise dort und in Eberswalde aufgebaut wurden, wieder weg sind. Zweite Anlaufstelle: das Gesundheitsamt des Kreises. Dort habe man am Telefon zunächst gesagt, der Junge soll ins Krankenhaus fahren. "Auf unseren dezenten Hinweis, dass die Teststellen weg sind, folgte dann die Idee, den Hausarzt zu kontaktieren", berichtet Karsten Böhm.

Hausarzt verweist an Kollegen

Also erfolgte ein Anruf beim Hausarzt. Der habe der Familie aber erklärt, er mache keine Tests und sie an einen Bernauer Kollegen verwiesen. Dort hieß es: Ja, der Junge könne kommen. 20 Minuten später habe er aber wieder zu Hause vor der Tür gestanden. Er solle zum Kinderarzt, habe man ihm gesagt. Das Problem: Hannes hat aktuell keinen festen Kinderarzt.

Also hat die Familie den Allgemeinmediziner wieder angerufen, von dem Hannes gerade zurück gekommen war. "Oh" hieß es da, dann solle er wiederkommen. Dann erfolgte schließlich am Freitagvormittag endlich der Corona-Abstrich.

Doch die Geschichte geht noch weiter: Denn am Mittag meldete sich die Praxis noch einmal. Diesmal mit der Bitte, das Wattestäbchen mit dem Abstrich selbst in die Klinik zu bringen. "Kaum zu glauben, oder", kommentiert der Stiefvater. Am Ende aber blieb ihm nichts anders übrig. Also holten sie die versiegelte Labor-Tasche mit dem Corona-Test ab und fuhren in die Klinik.

Dass Kinder im Verdachtsfalle Corona-Tests machen sollen, findet der Stiefvater korrekt. "Aber es darf nicht so eine Odyssee sein", findet Böhm, der selbst in der Notfallmedizin tätig ist. Die einfachste Lösung aus seiner Sicht: die Teststellen in Bernau und Eberswalde wieder eröffnen.

Teststellen bleiben (noch) zu

Dies sei aktuell aber noch nicht geplant, heißt es aus der Kreisverwaltung. "Wir beobachten täglich aufmerksam die Lage im Landkreis Barnim", so Sprecherin Jana Mundt. Menschen, die Covid-19-Symptome aufweisen, könnten sich bei einem niedergelassenen Arzt testen lassen. Wichtig sei: vorher anrufen.

In der Seiler-Oberschule heißt es, man habe keinen Corona-Test angeordnet. "Wir halten uns an das Ablaufschema des Gesundheitsministeriums", sagt Leiter Othmar Nickel. Demnach ist bei unspezifischen Symptomen (zum Beispiel: kein Fieber, Husten ohne Atemnot) ein Schulbesuch möglich. Verschlechtert sich der Zustand, ist ein Arztbesuch notwendig. Dieser entscheide dann über einen Corona-Test. Bestehen aber klassische Corona-Symptome wie Fieber, trockener Husten oder Atembeschwerden, dann ist ein Schulbesuch nicht möglich – und der Arztbesuch wird dringend angeraten.

* Name geändert

