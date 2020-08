Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Der Stadtverordnetenversammlung (SVV) in Müllrose liegt für die Sitzung am kommenden Dienstag eine Beschlussvorlage zur Aufstellung eines Bebauungsplanes für ein neues Wohngebiet an der Beeskower Straße vor. Ein Unternehmen der Müllroser Unternehmerfamilie Zimmer möchte dort ein Wohngebiet mit 20 Baugrundstücken für die Bebauung mit Ein- oder Zweifamilienhäusern erschließen. Dieses Wohngebiet soll nordwestlich der Beeskower Straße direkt hinter den Grundstücken Beeskower Straße 62 bis 88 entstehen. Momentan wächst auf dieser Fläche Mais für die Verwertung in einer Biogasanlage, angebaut von der Agrargenossenschaft Müllrose.

Denn bei der betreffenden Fläche handelt es sich laut dem geltenden Flächennutzungsplan nicht um ausgewiesenes Bauland, sondern um landwirtschaftliche Nutzfläche im Außenbereich der Stadt. Und als preiswertes Acker­land hat die Müllroser Unternehmerfamilie Zimmer dieses Land – es handelt sich um das Flurstück 1085 in der Flur 5 der Gemarkung Müllrose – auch von einer Erbengemeinschaft erworben.

Verwaltung empfiehlt Zustimmung

In der Beschlussvorlage heißt es: "Die Verwaltung empfiehlt den Aufstellungsbeschluss zu fassen und der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange zuzustimmen." Warum das Amt Schlaubetal eine Beschlussvorlage erarbeitet für die Aufstellung eines Bebauungsplans für eine landwirtschaftliche Nutzfläche und dann auch noch empfiehlt, dieser Vorlage zuzustimmen, ist Gegenstand einer umfassenden Anfrage an die Amtsverwaltung, welche am kommenden Montag beantwortet werden soll.

Voraussetzung für eine Bebauung des Flurstücks wäre eine Änderung des Flächennutzungsplans bzw. der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung. Das Flurstück müsste zu Bauland erklärt werden. Über solche Änderungen entscheidet die SVV. Und in dieser hat die Fraktion PWM/CDU/FDP/FLM die Mehrheit. Sowohl Ulrich Zimmer als auch seine Tochter Andrea Zimmer sind Stadtverordnete und Mitglied dieser Mehrheitsfraktion. Beide bilden zusammen mit Jens Zimmer die Wohnanlage Am Katharinensee Ulrich Zimmer GmbH & Co. KG, welche das Baugebiet auf dem Maisacker erschließen will.

Obwohl es sich nicht um Bauland handelt, gibt es schon einen fertigen Vorentwurf für einen Bebauungsplan. Dieser wurde am 21. Juli im Bauausschuss der SVV vorgestellt – und abgelehnt. Der Hauptausschuss stimmte dem Projekt später mit der Mehrheit von PWM/CDU/FDP/FLM zu.

Laut geltendem Grundstückverkehrsgesetz muss der Verkauf landwirtschaftlicher Nutzfläche an Personen, die weder Landwirte sind noch Landwirtschaft betreiben, durch das Landwirtschaftsamt des Landkreises genehmigt werden. So sollen Spekulationskäufe verhindert werden. Für diese Verkäufe gilt aber eine Freigrenze von 2 Hektar. Das Flurstück 1085 ist genau 19,109 Hektar groß und fällt damit noch unter die Freigrenze.

Die SVV hatte vor einigen Jahren beschlossen, ein Stadtleitbild (Stadtentwicklungskonzept) zu erarbeiten. Vereinbart worden war auch, dass bis zum Beschluss dieses Stadtleitbildes von der Erschließung neuer Wohngebiete abgesehen werden soll.

Bauausschuss lehnt Projekt ab

Mit der Umwandlung in Bauland würde der Acker erheblich an Wert gewinnen. Die Erbengemeinschaft sei an ihn herangetreten und habe ihm das Land angeboten, sagt Ulrich Zimmer. "Natürlich haben wir das Land gekauft in der Absicht, dort ein Baugebiet zu erschließen", erklärt er. Schon im Vorfeld habe er bei Trägern öffentlicher Belange recherchiert, ob dort das bauen möglich sei. "Ich bin mit Leib und Seele Müllroser, ich bin ein Macher. Irgendwann muss die Entwicklung ja weitergehen, irgendwann sind die Bauflächen ausgeschöpft." Warte man bis zum Beschluss eines Stadtleitbildes, gebe es erstmal Stillstand. "Es geht auch um die Zukunft des Unternehmens, das dahintersteht!"