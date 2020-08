Th. Messerschmidt

Brandenburg (MOZ) So, wie diese BRAWO-Serie später Aufschluss über die Stadtentwicklung geben kann, vermitteln uns alte Aufzeichnungen, wie die Havelstadt einst ausgesehen hat. So findet sich beispielsweise folgende sehr schöne Beschreibung des Hauptstraßen-Reviers im Band 2, Teil 3 von "Die Kunstdenkmäler der Provinz Brandenburg", gewidmet "Stadt und Dom Brandenburg", erschienen 1912 im Kommissionsverlag der Vossischen Buchhandlung. Im Neustadt-Kapitel ist zu lesen: "Der Markt bildet nur eine Erweiterung jener alten Handelsstraße, die in die Steinstraße auslief; das Rathaus erhob sich am südwestlichen Ende des Marktes… Die geradlinige Verbindung seines Einganges mit dem Marienberge und der Altstadt an dessen Fuße gab die Richtung für die zweite Hauptstraße der Stadt, die auf diese Weise die Havel in kürzester Zeit durchquerte und mit der ersten ein Kreuz bildete… Neben dem Hauptstraßenkreuz gehören wohl die Gr. und Kl. Münzstraße zu den ältesten der Neustadt… "Die Straße, welche vom Rathause nach der Altstadt zu führte (jetzt Hauptstraße), hatte, nach dem an ihrem westlichen Ende befindlichen ‚Neuen Tore‘ den Namen ‚Neue Torstraße‘ erhalten. Gegenüber der Katharinenkirche mündet in sie die Münzstraße (1305 Munterstrate, platea monetariorum). Nach der Überlieferung galt das Höhnesche Haus (der Schwan) als die Stelle der alten Münzstätte, doch fehlt Gewisses darüber. Die benachbarte Siebertstraße führt im Register zum Hedemannschen Plane auch die Bezeichnung Silbergasse, was in Anbetracht der ihr benachbarten Münzstraße vielleicht zur Erklärung ihres Namens dienen kann. In ihr befand sich das ‚Wehmutterhaus‘. Beide Querstraßen führten zur Lindenstraße, die ihren Namen von den einst dort stehenden Bäumen erhielt. Vielleicht war sie die 1490 im dritten Stadtbuche genannte ‚Jodenstraße‘ oder Judenstraße. Die westlichste Querstraße dieses Viertels ist die Petersilienstraße, die bei ihrer verkehrslosen Lage grün überwuchs und daher wohl ihren Namen erhielt."

Fortsetzung nächsten Sonntag