Gunnar Reblin

Prignitz/Ruppin Bei den Alt Ruppinerinnen spielte das Gros des Teams in den vergangenen Jahren im Dress der Herzberger SV. Im Sommer wechselte die Mannschaft um das Trainergespann Jens Dreschler/Thomas Stork komplett den Verein. Sie startet somit nur von Namen her als Neuling.

Die zweite für den 23. August angesetzte Partie zwischen Stepenitz und Pritzwalk wird laut Staffelleiterin Marlene Knoll "aller Voraussicht nach noch verlegt". Ansonsten sind nach der jüngsten Staffeltagung in Beveringen bei Pritzwalk "erst einmal alle Dinge, was die neue Saison betrifft, festgezurrt worden", so Knoll. Dazu zählen auch die drei Paarungen in der ersten Pokalrunde (siehe Infokasten). "Alle anderen Teams haben ein Freilos", ergänzt die Staffelleiterin.

Zweigeteilte Saison

Der Liga-Modus aus dem Vorjahr bleibt bestehen. Heißt: Es gibt zunächst eine Hinrunde, in der die Teilnehmer für die anschließende Meister- (die ersten Sechs) beziehungsweise Platzierungsrunde (Platz sieben bis elf) ermittelt werden. Knoll: "Ursprünglich war angedacht, die Hinrunde bis zum November abzuschließen, doch auf der Staffeltagung wurde deutlich, dass wir diese Zeitschiene nicht halten können." Bis Ende März läuft nun der erste Teil der Saison. "Nach Ostern sollen dann die End- sowie die Platzierungsrunde anlaufen", so Knoll.

Mit der 11er-Staffel könne sie als Staffelleiterin "gut leben. Schade ist, dass Röbel-Müritz nicht mehr dabei ist", findet Knoll. Das Team aus Mecklenburg-Vorpommern bekomme aufgrund vieler Verletzungen und Schwangerschaften keine Mannschaft zusammen. "Sie bedauern das selbst sehr", hat Knoll aus dem Norden vernommen. Der FSV Havelberg (Sachsen-Anhalt) ist jedoch wieder dabei. Den Platz des PSV Röbel-Müritz nimmt die neu aufgestellte Landesliga-Reserve der SG Sieversdorf ein.

"Auf diese Mannschaft bin ich schon gespannt", freut sich Marlene Knoll auf neue Gesichter.

Sieversdorf stellt Reserve

Sieversdorfs Trainer-Urgestein Siegfried Zepp sagt dazu: "So viele neue Gesichter sind da gar nicht dabei." Denn das Gros der neuen Reserve stellen die einstigen B-Juniorinnen, die hochgezogen worden sind. "Wir haben ja keine B-Mädchen mehr", so Zepp. Sechs, sieben der jungen Spielerinnen bilden den Stamm der Zweiten, "den Rest füllen wir dann situativ mit Akteurinnen aus dem Landesliga-Kader auf." Neuzugänge gab es im Sommer nicht – für beide Mannschaften. Zepp: "Insgesamt haben wir 25 Frauen für beide Teams. Das muss reichen." Betreut werden die Sieversdorferinnen von Zepp und Wolfgang Seeliger.

Alt Ruppin mit vier Neuen

Neue Gesichter sind dagegen eher bei Eintracht Alt Ruppin zu sehen. Allen voran die neue Torhüterin: Lara Vogler. Die 18-Jährige kam vom aufgelösten Landesliga-Team des SV Babelsberg 03 zu den Alt Ruppinerinnen. Sie ist eine von vier Neuen im Team von Trainer Thomas Stork. Darüber hinaus verstärken Stella Radeke (einst beim MSV und in Sieversdorf/links Bild) sowie Jane Peiser und Lisa Geschwentner (rechtes Bild) die Eintracht. "Marie Berndt sowie Ivonne Rieger kommen aus der Baby-Pause zurück", freut sich Coach Stork über einen nominell 15 Frauen starken Kader. Einzig Emma Herold hat sich aus dem HSV-Team verabschiedet. Seit Juli arbeiten die Eintracht-Frauen intensiv an ihrer Fitness. "Das gehört dazu, alle sind motiviert", so Stork. Jeweils Montags und Donnerstag wird ab 18.30 Uhr im Waldstadion gemeinsam geschwitzt. Am Donnerstag dieser Woche fehlte ein Großteil, die anderen sieben forderte der Trainer allerdings am Rand des besprengten Hauptplatzes. Den Nebenplatz hatten zunächst die Kleinfeldjunioren und dann die erste Männermannschaft in Beschlag.

Einen ersten Test haben die Alt Ruppinerinnen auch schon absolviert. Am vergangenen Wochenende gab es ein 2:2 gegen Forst Borgsdorf. Eines, für das das Team von allen Seiten viel Lob einheimste. Am morgigen Sonntag steht das zweite Vorbereitungsspiel an. Zu Gast im Waldstadion ist die zweite Mannschaft der SG Sieversdorf. Anstoß ist um 13 Uhr. SGS-Trainer Zepp bringt jedoch seinen gesamten Kader mit, wie er verriet. "Es sollen sich ja alle bewegen", so die Maxime.

MSV auf der Suche

Und wie sieht die Lage beim Vorjahres-Vizemeister, dem MSV Neuruppin vor der neuen Spielzeit aus? Seit drei Wochen wird fleißig trainiert. Trainer Erik Rudel ist grundsätzliche zufrieden mit seinem Kader, er betont dennoch: "Ein, zwei Spielerinnen würden uns noch gut zu Gesicht stehen." Verstärkungen werden mit offenen Armen aufgenommen. Aktuell zählen auch einige Juniorinnen zur Trainingsgruppe. Rudel: "Spielerinnen ab 16 Jahre erhalten ja sofort die Spielgenehmigung. Also, wenn es da draußen Mädels gibt, die Bock auf Fußball und sich einem lustigen Haufen anschließen wollen, sind herzlich willkommen." Ein möglicher Zugang ist noch in der Schwebe. Mehr war nicht zu erfahren. "Wenn das klappt, wäre das super", hofft der MSV-Coach, möglichst bald Vollzug vermelden zu können.

Bei der Zielvorgabe sind sich Trainer und Kapitänin Selina Köhn einig: "Wir wollen uns für die Meisterrunde qualifizieren." Sorgenfalten bereitet jedoch die planerische Ungewissheit, denn viele sind durch Beruf und Privatleben extrem eingespannt. Die Neuruppinerinnen freuen sich besonders auf das Derby gegen Alt Ruppin, in dem bekanntlich viele ehemalige MSV-Kickerinnen aktiv sind. Köhn ergänzt: "Und wir hoffen auf ein paar mehr Zuschauer bei den Heimspielen. Darüber würden wir uns sehr freuen."