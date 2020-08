red

Mescherin Das Amt für Kreisentwicklung, Bau- und Liegenschaften hat mitgeteilt, dass am bevorstehenden Montag mit den Arbeiten zum Lückenschluss des Oder- Neiße-Radfernweges begonnen wird. Der Abschnitt wird an der B 113 begleitend zur Straßenführung errichtet, heißt es in der behördlichen Information.

Der Radfernweg erfreut sich einer großen Beliebtheit, hat eine Gesamtlänge von 420 Kilometern und führt von Zittau unter anderem über Frankfurt und Schwedt bis nach Mescherin und weiter über Tantow und Penkun bis zur Ostsee. Grenzübergänge nach Polen sind unter anderem von Staffelde und Mescherin im Amtsbereich Gartz leicht erreichbar.

Weg wird 2,5 Meter breit

Bisher müssen die Radfahrer im Abschnitt zwischen Mescherin und Staffelde allerdings auf der Bundesstraße 113 fahren. Um die Sicherheit und Leichtigkeit für den Radfahrer zu verbessern, habe der Landkreis Uckermark im Auftrage des Landbetriebes Straßenwesen die planungsseitige Vorbereitung und Durchführung der Bauarbeiten übernommen. Der Abschnitt habe eine Länge von knapp anderthalb Kilometern und werde in einer Breite von 2,50 Metern errichtet.

Um die Bundesstraße sicher überqueren zu können, wird eine Mittelinsel errichtet, sieht die Planung vor. Ziel sei es, die "Maßnahmen zum Jahresende 2020 abzuschließen". Als Baubetrieb habe die Firma Eurovia Verkehrsbau Union Neubrandenburg den Auftrag erhalten.

Die Gesamtkosten liegen bei etwa 1,6 Millionen Euro. Brandenburgs Landesbetrieb Straßenwesen übernimmt die Baulast für den gemeinsamen Geh- und Radweg einschließlich der dazugehörigen Entwässerungsanlagen und die Kosten.