Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Einen Strategiewechsel in der Stadtpolitik kündigt René Wilke (Linke), Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder) an. "Im Mittelpunkt steht der Anspruch, nicht einfach nur in die `alte Realität` vor Covid-19 zurückzukehren, sondern – die positiven Erfahrungen weiternutzend – an einer in Teilen `neuen Realität` zu arbeiten". heißt es in einem der MOZ vorliegenden, internen Papier.

Dabei sei vor allem wichtig, unangemessene Rücksichtnahme auf Strukturen, Personen, Gewohnheiten oder Befindlichkeiten beiseite zu stellen. Mit dem Papier wolle die Verwaltungsspitze ein Diskussionsangebot für den politischen und öffentlichen Raum schaffen. Wilke konzentriert sich dabei vorrangig auf Bereiche, in denen Änderungen an Richtung, Schrittfolge und Priorität notwendig sind.

Ansiedlungsgeschehen stagniert

Eingangs resümiert Wilke, dass Frankfurt zuletzt auf einem guten Weg war: Die Steuereinnahmen gingen nach oben. Die Arbeitslosigkeit sank. Die Einwohnerzahl stabilisierte sich. Der Stadtumbau vollzog eine Wende: Weg vom Abriss – hin zur Aufwertung. Erste Ansiedlungen und Erweiterungsinvestitionen sind gelungen. Eine Teilentschuldungsvereinbarung mit dem Land zeigte den Pfad zur Entschuldung der Stadt auf. Doch neben den Fortschritten gäbe es auch Stagnation und Probleme.

Wilke nennt: Das Ansiedlungsgeschehen stagniert. Jahrelange strukturelle Ineffizienzen im Bereich von städtischen Beteiligungen sowie im Kulturbereich seien zwar in Arbeitsprozesse gebracht worden, aber es gäbe noch keine abschließenden Antworten. Projekte wie die Slubicer Straße und die Marktostseite sind noch nicht auf der Realisierungsspur. Für wichtige städtische Gebäude (Konzerthalle, Collegienhaus, Kleist Theater) gibt es ernsthafte Partner und Ideen, Durchbrüche sind jedoch nicht gelungen. Die Oderpromenade und der Helenesee bergen nach wie vor ungenutzte Potentiale. Der Brunnenplatz als nächstes wichtiges, zu entwickelndes Areal kann erst nach erfolgreichen Durchbrüchen bei der Slubicer Straße und Marktostseite ernsthaft angegangen werden.

Wilke fordert: "Eine stärkere Fokussierung und Priorisierung. Und mehr Gründlichkeit in der verwaltungsseitigen Untersetzung und Umsetzung." Von der Stadtverordnetenversammlung erwartet er eine konstruktiv-kritische Begleitung der Projekte. Priorisierung heiße auch, dass nicht alle wichtigen Themen und Anliegen bearbeitet werden könnten.

Covid-19 hat laut Wilke Auswirkungen: Die Arbeitslosigkeit steigt. Einnahmen brechen in Millionenhöhe weg, aktuell etwa 9 Millionen Euro im städtischen Haushalt. Die Kaufkraft sinkt. Die Grenzschließung hat die Doppelstadt zurückgeworfen. Es gibt eine große Investitionszurückhaltung. Die Realisierbarkeit von Projekten ist nicht gesichert. Der Teilentschuldungspfad könnte ernsthaft ins Wanken geraten. Soziale Problemlagen verschärfen sich zusätzlich. Daraus ergebe sich dringender Handlungsbedarf: 1. Was von dem bis dato Geplanten kann vorerst nicht realisiert werden? 2. Welche neuen Weichenstellungen strebt die Stadt an, um die Auswirkungen der Krise zu dämpfen? 3. Wie nutzt die Stadt das Momentum für notwendigen Wandel?

Es mangelt an Landes-Hilfe

Wilke prognostiziert: Frankfurt kann in den nächsten Jahren eine Stabilisierung der Einwohnerzahl erleben. Projekte wie die Ferdinandshöfe werden sich positiv auswirken. Ebenso wie die Entwicklung von neuen Arealen in der Bachgasse, in der Alten Post, der Wollenweberstraße und gegenüber der Marienkirche. Eine moderat wachsende Zahl von Kindern wirkt sich stabilisierend und – für den Schulbereich zunehmend fordernd – auf die Bildungsinfrastruktur aus.

Der Neubau von Kitas wird nicht notwendig. Im Schulbereich werden der Neubau einer 3. Oberschule, der Neubau der Kleist-Oberschule sowie ein weiteres Gymnasium in voraussichtlich freier Trägerschaft notwendig. An Unterstützung des Landes mangelt es noch. Wachsen wird auch die Anzahl älterer Menschen und damit der Bedarf in Bereichen wie Barrierefreiheit, soziale Infrastruktur und Quartiersentwicklung.

Haushalt auf Jahre beschädigt

Als wesentliche Impulsgeber sieht Wilke die Eröffnung des BER in Schönefeld und die Ansiedlung von TESLA in Grünheide. Frankfurt stehe als Oberzentrum im Fokus dieser Entwicklungen. Alcaro verzeichne Erfolge bei der Entwicklung des eCommerce Standortes. Das bereits spürbar wachsende Interesse von Tesla-Zulieferfirmen könne in erfolgreiche Ansiedlungen gewandelt werden. Daraus ergibt sich besonderer Anpassungsbedarf: Die zeitnahe Erschließung von Industrie- und Gewerbegebieten, Wohnraum(qualität) und Verkehrsinfrastruktur. Die Anzahl der Personen, die von Frankfurt, über Frankfurt und zurück nach Frankfurt pendelt, wird deutlich anwachsen. Es sei davon auszugehen, dass ein erheblicher Teil der Arbeitnehmer in Grünheide aus Frankfurt, der Umgebung und Polen kommen und in Frankfurt ansässig werden wollen.

Wilke wirbt um Unterstützung bei Bund und Land: Im Wissenschaftsbereich für das IHP und die Viadrina. Im Bildungsbereich für die Schul- und Sportinfrastruktur sowie ein bilinguales Grundschulangebot. Im Europaministerium für die weitere Entwicklung zur europäischen Modellstadt. Im Kulturministerium für das Alte Kino, das Collegienhaus und die Konzerthalle. Am wichtigsten sei aber Hilfe zur Selbsthilfe. Für die Stadtentwicklung als absolut wesentlich sieht er: unter anderem die Verbesserung/Verdichtung der RE1-Anbindung und eine gute Verkehrsanbindung an den BER.

Der OB stellt fest, dass die Stadt durch Covid-19 in den meisten Projekten mindestens um vier Monate zurückgeworfen wurde und der Haushalt womöglich auf Jahre beschädigt ist. "Wir stehen in einem unmittelbaren Wettbewerb mit anderen Standorten innerhalb der Hauptstadtregion. Ob wir als Gewinner der Großprojekte und der Ausdehnungen der Metropolenregion hervorgehen, hängt direkt vom Agieren dieser Verwaltungsspitze und der gesamten Mannschaft der Stadtverwaltung sowie von den Entscheidungen der Stadtverordnetenversammlung ab", betont Wilke. Die MOZ veröffentlicht in der kommenden Woche Wilkes fünf konkrete neue Denkansätze für die Stadtentwicklung.