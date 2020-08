Katharina Schmidt

Fürstenwalde (MOZ) Fahrradboxen für sicheres Abstellen am Bahnhof, ausgewiesene Bereiche zum Stillen von Babys und eine Wetterstation sind drei der zugelassenen 47 Anträge für das diesjährige Bürgerbudget in Höhe von 80 000 Euro.

Am Donnerstagabend legte die Stadtverwaltung den Abgeordneten des Finanzausschusses die Anträge samt Stellungnahme vor. Insgesamt reichten die Fürstenwalder 95 Ideen ein, drei zogen ihre Vorschläge wieder zurück. Über die Zulässigkeit des Antrags entschied die Verwaltung nach drei Kriterien: Das Projekt muss in sich abgeschlossen sein, nicht mehr als 15 000 Euro kosten und von der Stadt Fürstenwalde umgesetzt werden können.

Kameraübertragung der Otter

Viele der Wünsche bezogen sich auf Maßnahmen zur Verkehrssicherheit: Die Anbringung von Straßen- oder Wegbeleuchtung, sanierte oder neue Radwege und Geschwindigkeitsbegrenzungen. Allerdings disqualifizierten sich diese Anliegen, da viele Straßen nicht im Zuständigkeitsbereich der Stadt liegen. Unter die Vorschläge mischten sich einige kuriosere. Otter-Fan Jakob Greisiger möchte auf sein Lieblingstier während der Aufzucht der Jungtiere nicht verzichten. Denn dies geschieht unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Also schlug er eine Übertragung per Kamera aus der Otterhöhle vor. Idealerweise sollte dies noch als Livestream auf der Website zu sehen sein. Der Heimattiergarten nahm selbst Stellung zu dem Antrag und ließ durchschimmern, nicht die größten Fans der Idee zu sein. Die geschätzten Kosten von ungefähr 9000 Euro seien "alles in allem viel zu teuer für wenig Nutzen", heißt es in dem Statement. Zudem seien es nur vier Wochen, in denen die Otter nicht hinaus dürfen. Allerdings hat die Stadtverwaltung den Antrag zugelassen, Jakob Greisiger kann also noch hoffen.

Einige Bürger, deren Anliegen abgelehnt wurde, nutzten die Chance am Donnerstag, um die Stadt doch noch von ihrer Idee zu überzeugen. In vier Fällen hatten sie Erfolg. Darunter Paul Purps, der sich ausleihbare Elektrorollstühle für gehbehinderte Besucher des Hauptfriedhofs für 6400 Euro wünscht. Mithilfe einiger Stadtverordneter konnte er den Einwand, das Vorhaben sei mit einem zu hohen Verwaltungsaufwand verbunden, durchsetzen. Schließlich verfüge der Friedhof schon über manuell bedienbare Rollstühle und hätte daher schon entsprechende Strukturen.

Abstimmung zum Erntefest

Offiziell abstimmen können alle Fürstenwalder am 13. September zum Erntefest von 11 bis 18 Uhr. Aufgrund des Infektionsschutzes wird das Prozedere in diesem Jahr im Festsaal des Alten Rathauses stattfinden. Dort werden auch noch einmal alle zugelassenen Vorschläge einsehbar sein. Der Eintritt wird über den Hintergang erfolgen. Jeder bekommt fünf Kärtchen und kann diese auf die insgesamt 47 Anträge in Form von kleinen Boxen verteilen. Zudem besteht die Option einer frühen Abstimmung am 3. und 8. September im Raum 122 des Rathauses.

Aktuell prüft die Stadtverwaltung auf Anregung der Abgeordneten noch kurzfristig die Möglichkeit einer Online- oder Brief-Abstimmung. "Obwohl ich der Meinung bin, wer was bekommt, sollte auch zur Abstimmung kommen", sagt Jens Mörsel, der für das Bürgerbudget zuständig ist. "Aber als Maßnahme gegen die Ausbreitung des Coronavirus macht die Idee durchaus Sinn."

Alle zugelassenen Anträgewww.fuerstenwalde-spree.de (im Menü links auf der Website)