Falkensee (BRAWO) Unter dem Titel "Falkensee – unser Wohnzimmer" findet am 22. August die diesjährige Demokratiekonferenz statt. Ausrichterin ist die Partnerschaft für Demokratie Falkensee.

Die Konferenz beginnt um 11 Uhr im Musiksaalgebäude (Am Gutspark 5) und auf dem Campusplatz. Neben dem Austausch zu Miteinander und Bürgerbeteiligung sollen auch Projektideen und Forderungen aus der ersten Demokratiekonferenz von 2015 betrachtet und weiterentwickelt werden. Eine Anmeldung der Teilnahme vorab per E-Mail an stefan.settels@asb-falkensee.de oder telefonisch unter 03322/4283715 ist auf Grund der Corona-Maßnahmen erforderlich.