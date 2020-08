Sonnenklänge in SteinTherme

red

Bad Belzig Weltweit eine der wohl ältesten Künste und Ausdrucksformen ist die Musik. Nicht viel jünger die ersten Musikinstrumente, die aus Knochen, Tierhaaren, Fell oder Haut, Schilfrohr oder Holz hergestellt wurden. Relativ spät, erst im Jahr 2000 ging das Hang (dt. Hand) aus der Idee zwei aneinandergeklebter Halbkugelsegmente aus Pang, einem gasnitrierten Stahlblech, hervor. Der Name etabliert sich schließlich durch den Vertrieb des ersten offiziellen Herstellers, der PANArt Hangbau AG. Heute wird durch andere Hersteller zumeist der Oberbegriff Handpan verwendet. Santiago Arango Pardo hat zwei dieser außergewöhnlichen Klanginstrumente. Der gebürtige Brasilianer lebt heute in der Kurstadt und erklärt, dass es für das musikalische Spiel nur die Hände braucht: Die Spielweise ist vielfältig und stark individuell geprägt. Dabei kann die ganze Hand verwendet werden: Finger, Daumen, Handfläche und Handwurzel dienen dem Hervorrufen von Klängen. Die beiden Halbschalen des Hangs bilden ein hohles Gefäß, auf dessen Oberseite mehrere Klangfelder kreisförmig um eine zentrale Klangzone angeordnet sind. Gegenüber, in der Mitte der unteren Halbschale, befindet sich eine Resonanzöffnung.

Wie das klingt können Musikfreunde am 24. August - zum Auftakt der 57. Bad Belziger Burgfestwoche - in der SteinTherme erleben. Hier bleibt dem Gast die Wahl, ob er dem wundersamen Klanginstrument im LichtKlangRaum - harmonisch abgestimmt auf die Wassergeräusche und das beruhigende Lichtspiel - oder in einem der Gärten lauschen möchte.

Die "Sonnenklänge in der SteinTherme" mit Santiago Arango Pardo, sind zu erleben am Montag, 24. August, von 17.00 bis 21.00 Uhr, wechselnd im LichtKlangRaum, Garten der SaunaWelt und Garten der BadeWelt.